Bhagwat Chapter 1 Raakshas Release: दिवाली से पहले शॉकिंग अवतार में दिखेंगे जितेंद्र कुमार, जानें- कब और कहां रिलीज होगी 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस’?
Bhagwat Chapter 1 Raakshas Release: 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे. जानते हैं ये फिल्म कब और कहां रिलीज हो रही है.
इस महीने की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’. अरशद वारसी की आखिरी रिलीज जॉली एलएलबी 3 थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं अब 57 साल के अरशद ‘असुर’ (2020) के बाद ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ से क्राइम थ्रिलर जॉनर में वापसी कर रहे हैं. हालांकि ये सीरीज़ नहीं फिल्म है. एक और दिलचस्प पहलू है टीवीएफ पिचर्स फेम जितेंद्र कुमार का "भागवत" में इंटेंस और मिस्टीरियस अवतार, देखने को मिलेगा. इसी के साथ चलिए जानत हैं ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ कब और कहां रिलीज हो रही है.
‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ कब और कहां होगी रिलीज?
बता दें कि ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ सिनेमाघरों में नहीं बल्कि सीधे डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी. ये फिल्म शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को ज़ी5 पर रिलीज़ होगी. हिंदी क्राइम थ्रिलर में अरशद वारसी और पंचायत अभिनेता जितेंद्र कुमार ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म में आयशा कडुस्कर, हेमंत सैनी और तारा-अलीशा बेरी ने भी अहम किरदार निभाया है.
‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ की कहानी क्या है?
ज़ी5 की ओरिजिनल फ़िल्म ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ इंस्पेक्टर विश्वास भागवत (अरशद वारसी स्टारर किरदार) की कहानी है, जो निजी समस्याओं और गुस्से से जूझ रहा है. फिल्म एक काल्पनिक वेश्यावृत्ति रैकेट के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे पुलिस अधिकारी भागवत को पकड़ना है और उस रहस्यमय शख्स का भी पता लगाना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से युवतियों के लापता होने के पीछे है. मामले की जांच करते समय, भागवत को सूरज नाम के एक व्यक्ति पर शक होता है जो साइंस टीचर है
पूरी कहानी बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. अब, असली सवाल यह है कि सूरज असल में कौन है? क्या वह पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड है, या वह बस एक छोटा सा मोहरा, एक कठपुतली है, जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है? ऑफिशियल सिनॉप्सिस में यह नहीं बताया गया है कि फिल्म में असली विलेन कौन है, लेकिन ट्रेलर जितेंद्र कुमार की ओर इशारा करता है.
