रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' थिएटर में रिलीज होने के बाद छा गई. इसे इंडिया ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका और वर्ल्डवाइड जबरदस्त रिस्पांस मिला. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है और 25 दिन बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही है. मूवी ने महज 23 दिनों में ही इंडिया में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया साथ ही दुनियाभर में भी 1800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है.

ऐसे में अब 'रामायण' के 25वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसमें फिल्म ने डबल डिजिट में कलेक्शन किया और चौथे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. चलिए बताते हैं इसका संडे कलेक्शन.

'रामायण' का डे-25 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' को 24वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा फायदा मिला था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे शनिवार को 73.4% उछाल के साथ ही 14.65 करोड़ का बिजनेस किया था. बल्कि 23वें दिन यानी कि चौथे शुक्रवार को इसकी कमाई में 22वें दिन के मुकाबले 12.4% गिरावट आई थी और इसने 8.45 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 25वें दिन रात 8.30 बजे तक 13.89 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- इसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 1,029.09 करोड़ हो चुका है.

- हालांकि, फाइनल बॉक्स ऑफिस आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-25 13.89 करोड़ (8.30 बजे तक) 42.3% टोटल कलेक्शन 1,029.09 करोड़

चौथे संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'रामायण'

इसके साथ ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया और चौथे संडे को भी इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसने चौथे संडे को कमाई करने वाली टॉप फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसने 'धुरंधर 2' समेत 'हनुमान अंश' तक को पीछे छोड़ दिया है. चलिए बताते हैं 25वें दिन कमाई करने वाली टॉप 7 फिल्में...

1. धुरंधर 2- 14 करोड़

2. पुष्पा 2- 12.25 करोड़

3. स्त्री 2- 11 करोड़

4. धुरंधर - 10.50 करोड़

5. जवान- 9.12 करोड़

6. केजीएफ 2- 6.25 करोड़

7. हनुमान अंश- 5.50 करोड़

(नोट- इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

'रामायण' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म (वर्ल्डवाइड)

बहरहाल, 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा रिकॉर्ड भी वर्ल्डवाइड बना दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 24 दिनों में 1,814.55 करोड़ का बिजनेस दुनियाभर में कर लिया है. इसी के साथ ही ये दुनियाभर में दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म बन चुकी है. इसने 'धुरंधर 2' (1813 करोड़) के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है.