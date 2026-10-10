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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आखिर किस बात से डर रहे हो?' CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली में ट्रेनें रद्द होने पर भड़के प्रकाश राज

'आखिर किस बात से डर रहे हो?' CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली में ट्रेनें रद्द होने पर भड़के प्रकाश राज

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले ट्रेनें रद्द होने और एक्टिविस्ट्स को हिरासत में लिए जाने के दावों पर एक्टर प्रकाश राज भड़क गए हैं. उन्होंने वीडियो शेयर कर नाराजगी जताई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले माहौल गरमा गया है. प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली आने वाली करीब दो दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. वहीं, दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कई एक्टिविस्ट और स्टूडेंट का आरोप है कि पुलिस उन्हें रास्ते में रोक रही है और हिरासत में लेकर प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है. 

इस पूरे मामले पर अब बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

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प्रकाश राज ने क्या कहा?

प्रकाश राज शुरुआत से ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन करते रहे हैं. अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फिल्म 'सिंघम' में अपने किरदार जयकांत शिकरे के अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोके जाने और ट्रेनों के रद्द होने की खबरों पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए.

'नागरिकों से विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है...'

प्रकाश राज ने कहा, 'इस देश के नागरिकों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, अपनी पसंद चुनने का अधिकार छीना जा रहा है. अब जब देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है. नागरिकों से विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है. ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है, प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जा रहा है. पुलिस अनुमति नहीं दे रही है. कोर्ट कह रहा है कि अनुमति नहीं है.'

'आप किस बात से डर रहे हो?'

इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी अंदाज में तंज कसते हुए कहा, 'फ्रेंड! किस बात से डर रहे हो? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारे पैरों के नीचे क्या खिसक रहा है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग! नहीं चलेगा. बस पूछ रहा हूं.'

दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. इस प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कथित चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बीच पद से हटाने की मांग की जानी है.
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया. पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने काफी कम समय पहले अनुमति मांगी थी. साथ ही, पिछले प्रदर्शन के दौरान दिए गए भरोसे का पालन नहीं किया गया था और पुलिस के निर्देशों को भी नहीं माना गया था.

बेंगलुरु में भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे प्रकाश राज

प्रकाश राज हाल ही में गुरुवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इसे 'पीपुल्स ट्रिब्यूनल' नाम दिया गया था.

नागरिक संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई गई थी. इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी मौजूद थे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Prakash Raj CJP Protest
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