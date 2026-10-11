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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना

'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन-एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच एक पोस्ट शेयर किया है. सरकार के आलोचकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 06:45 PM (IST)
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काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी अक्सर सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. देश में चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों और केंद्र सरकार की आलोचना के बीच तनिषा ने कुछ पढ़े-लिखे, कुलीन आलोचकों पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग अंधी नफरत के साथ अपनी बात रख रहे हैं. हालांकि, तनिषा ने अपने पोस्ट में प्रदर्शनों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया.

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तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना
तनीषा ने एक्स पर लिखा, 'कुछ तथाकथित पढ़े-लिखे और ऊंचे तबके के हिंदुओं की अंधी नफरत देखकर मैं सचमुच हैरान हूं, जो अब भी पूरी तरह ब्रिटिश मानसिकता के प्रभाव में जी रहे हैं. अगर आपको लंदन और अमेरिका से इतना ही प्यार है, तो प्लीज वहां चले जाइए! हमें यहां ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें. हां, देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन बदलाव में समय लगता है. पिछले 10 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये भी देखिए!'

उन्होंने लिखा, 'अगर हम अपनी सरकार का समर्थन करते हैं, तो हमें अंधभक्त और अशिक्षित कहा जाता है. लेकिन अगर हम अमेरिका और जर्मनी से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले ग्रुप्स का समर्थन करें, तो हम कूल और जागरूक कहलाते हैं! ये आपके विचारों, आपके ध्यान और आपकी सोच पर नियंत्रण की लड़ाई है. लेकिन मीडिया से इतने प्रभावित न हों कि अपनी समझ का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें. कानून के शासन वाला समाज ही हमें सुरक्षित रख सकता है.' 

कौन हैं तनीषा मुखर्जी?
बता दें, तनुजा की बेटी तनीषा मुखर्जी ने 2003 में फिल्म 'श्श्श्श... ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ करण नाथ और डिनो मोरिया नजर आए थे, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. इसके बाद वह 'सरकार', 'नील एंड निक्की' और तमिल हिट फिल्म 'उन्नाले उन्नाले' में दिखाई दीं. इस फिल्म के लिए उन्हें विजय अवॉर्ड में नॉमिनेशन भी मिला.

साल 2013 में 'बिग बॉस 7' की पहली रनर-अप बनने के बाद तनिषा को काफी पॉपुरैलिटी मिली. इसके बाद वो 2016 में 'खतरों के खिलाड़ी 7' और 'झलक दिखला जा 11' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं. उन्होंने कॉमेडी शो 'गैंग्स ऑफ हसीपुर' में जज की भूमिका भी निभाई. तनिषा आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'लव यू शंकर' में नजर आई थीं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Tanishaa Mukerji
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