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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल

नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल

Nana Patekar Funeral: नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर को हुआ और उसी दिन देर रात उनका अंतिम संस्कार हुआ. ऐसे में अब मराठी फिल्ममेकर ने बॉलीवुड के अंतिम संस्कार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 04:55 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया. वो 75 साल के थे, जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. अभिनेता का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया. उन्हें देर रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी. उसी दिन देर रात को उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, जिसमें राजनीतिक गलियारे से महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम समेत बॉलीवुड से केवल जैकी श्रॉफ पहुंचे थे. 

वहीं, नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में किसानों का हुजूम भी पहुंचा था. फैंस एक्टर के निधन से काफी दुखी थे. किसान भी चिंता में आ गए कि अब उनके बारे में कौन सोचेगा और कौन मदद करेगा. ऐसे में मराठी फिल्ममेकर परवीन तारडे ने बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एबीपी मांझा के प्रोग्राम कॉफी विद कॉशिक में नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार को लेकर बात की है.

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परवीन तारडे ने बॉलीवुड पर उठाए सवाल

प्रवीण तारडे ने फिल्म इंडस्ट्री के बाहर नाना पाटेकर के प्रति लोगों के सम्मान के बारे में बात की. उन्होंने अंतिम संस्कार में किसानों की मौजूदगी का जिक्र किया और कहा कि उनका वहां आना आम लोगों के साथ एक्टर के जुड़ाव को दिखाता है. वो कहते हैं, 'फैक्ट की बात है कि बॉलीवुड के लोगों ने नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार अटेंड नहीं किया.'

वो आगे कहते हैं, 'बॉलीवुड नाना से बड़ा नहीं है. नाना बहुत ही ग्रेट मैन हैं. जबकि कुछ हजार किसानों ने नाना का अंतिम संस्कार अटेंड किया. उनसे पसीने और मिट्टी की महक आ रही थी. वो किसान बॉलीवुड में परफ्यूम लगाने वाले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अहम हैं.'

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नाना बोलते थे कि वो एक किसान हैं...

इसके साथ ही उन्होंने नाना पाटेकर की बतौर किसान पहचान को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मेरी राय में धुले से आए एक किसान बॉलीवुड के हीरो से कहीं ज्यादा महान हैं. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. नाना ने कभी कब कहा कि वो बॉलीवुड से हैं? नाना हमेशा यही कहते थे कि वो एक किसान हैं.'

दोस्तों की गैर-मौजूदगी पर भी उठाए सवाल

वहीं, मराठी फिल्ममेकर परवीन तारडे ने भी नाना पाटेकर के दोस्तों की भी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कम से कम उनके दोस्तों को यहां होना चाहिए था. वो कहते हैं, 'अगर आप पूछेंगे कि मेरी शिकायत है तो मैं कहूंगा हां है. बॉलीवुड के लोगों को उनका अंतिम संस्कार अटेंड करना चाहिए थे. वहीं नाना जिसे अपना दोस्त कहते थे कम से कम उनको तो यहां होना चाहिए था. जैकी श्रॉफ और सुरेश वाडकर पहुंचे थे.'

परवीन आगे कहते हैं, 'जब मुंबई में किसी छोटे एक्टर की मौत होती है तो लोग सफेद कपड़े पहनकर लाइन में खड़े हो जाते हैं लेकिन जब नाना की बात आई...खैर वहां किसान मौजूद थे और हम भी वहां थे.'

नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में कौन-कौन आया?

इसके साथ ही बात की जाए कि नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में कौन-कौन बॉलीवुड सेलेब्स आया था तो इसमें जैकी श्रॉफ, अनीज बज्मी, मेहुल कुमार, साजिद नाडियाडवाला, एक्टर मरकंद अनसपुरे, प्रसाद ओक, सिंगर राहुल देशपांडे और सिंगर सुरेश वाडकर जैसे बड़े सेलेब्स पहुंचे थे. आपको बता दें कि नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार 8 अक्टूबर को ही देर रात हुआ. उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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