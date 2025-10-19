एक्सप्लोरर
Diwali OTT Releases: दिवाली की छुट्टियों में होगी खूब मौज, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये 5 हॉलीवुड सीरीज और फिल्में
Diwali Hollywood OTT Releases: दिवाली की छुट्टियों ओटीटी सब्सक्राइबर्स फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. अपकमिंग वीक में हॉलीवुड की कई नई वेब सीरीज और फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.
दिवाली वीक में हॉलीवुड लवर्स का फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है. अगर इस बार त्योहार के मौके पर आप घर बैठकर ओटीटी सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है. क्योंकि दिवाली की छुट्टियों में हॉलीवुड की कई सीरीज और फिल्में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने के लिए तैयार हैं. इस लिस्ट में 'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' से लेकर 'हारलेन कोबेन्स लाजारस' तक शामिल हैं.
अ हाउस ऑफ डायनामाइट
- कैथरीन बिगेलो के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' नेटफ्लिक्स पर आ रही है.
- फिल्म में इदरीस एल्बा, रेबेका फुगरसन, गेब्रियल बैसो, जेरेड हैरिस और ग्रेटा ली अहम रोल में होंगे.
- 'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' 24 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
नोबडी वॉन्ट्स दिस सीजन 2
- एरिन फोस्टर की सीरीज 'नोबडी वॉन्ट्स दिस सीजन 2' भी दिवाली वीक में ओटीटी पर आएगी.
- इस शो में क्रिस्टन बेल और एडम ब्रॉडी लीड रोल में नजर आएंगे.
- 'नोबडी वांट्स दिस सीजन 2' नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी.
हारलेन कोबेन्स लाजारस
- 'हारलेन कोबेन्स लाजारस' में सैम क्लैफ्लिन, बिल निघी और एलेक्जेंड्रा रोच लीड रोल में दिखाई देंगे.
- ये एक हॉरर-थ्रिलर सीरीज है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स होंगे.
- 'हारलेन कोबेन्स लाजारस' 22 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
ट्रैकर
- बेन एच. विंटर्स की 'ट्रैकर' एक अमेरिकी एक्शन सीरीज है जो दिवाली वीक में ही ओटीटी पर आ गई है.
- सीरीज में जस्टिन हार्ले, जेन्सन एकल्स और फियोना रेने जैसे स्टार्स अहम रोल में नजर आए हैं.
- 'टैकर' 19 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.
अटैक 13
- तवीवत वंथा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अटैक 13' एक थाई हॉरर-थ्रिलर फिल्म है.
- इस फिल्म में में तारिसा प्रीचतांगकिट और निचापालक थोंगखम जैसे स्टार्स अहम किरदार में होंगे.
- 'अटैक 13' नेटफ्लिक्स पर 21 अक्टूबर से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
