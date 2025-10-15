नाना अमिताभ बच्चन के गाने पर अगस्त्य नंदा ने सुहाना खान संग लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Suhana Khan-Agastya Nanda Viral Video: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी से में सुहाना खान और अगस्त्य नंदा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
हर साल की तरह इस बार भी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी स्टार्स से भरी रही. बॉलीवुड के कई सितारे इस ग्लैमरस नाइट में शामिल हुए. वहीं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा भी पार्टी में खूब मस्ती और डांस करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दोनों डांस करते नजर आए और उनके साथ श्वेता बच्चन ने भी डांस फ्लोर पर मस्ती करती दिखाई दीं.
'कजरा रे' गाने पर थिरकते नजर आए
हाल ही में फैशन इंफ्लुएंसर साक्षी सिंदवानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक गाने पर डांस करती दिखीं. लेकिन लोगों का ध्यान खींच लिया वीडियो के बैकग्राउंड ने, जहां सुहाना खान, अगस्त्या नंदा और श्वेता बच्चन 'कजरा रे' गाने पर साथ में झूमते नजर आए.
वीडियो में तीनों को मस्ती भरे अंदाज में डांस करते देखा गया. सुहाना और अगस्त्या पूरे जोश में एक साथ थिरकते दिखे, जबकि श्वेता भी पीछे डांस करती नजर आईं. ये वही गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय नजर आए थे फिल्म बंटी और बबली में. सोशल मीडिया पर फैंस को सुहाना और अगस्त्या का ये कैंडिड पल बहुत पसंद आया और उन्होंने श्वेता के इस मस्तीभरे मूड की भी तारीफ की.
सुहाना और अगस्त्या के बारें में
बता दें कि सुहाना खान और अगस्त्या नंदा ने जोया अख्तर की ओटीटी फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहुजा, डॉट और युवराज मेंडा भी नजर आए थे. द आर्चीज साल 2023 में रिलीज हुई थी और ये एक टीन म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला.
