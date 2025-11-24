हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShraddha Kapoor Health Update: 'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट

Shraddha Kapoor Health Update: 'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट

Shraddha Kapoor Health Update: श्रद्धा कपूर को हाल ही में एक फिल्म के सेट पर चोट लग गई थी. वहीं एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर अपनी हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 09:05 AM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को उनकी अपकमिंग फिल्म 'ईथा' की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी. वहीं एक्ट्रेस  ने रविवार (23 नवंबर) को इंस्टाग्राम पर फैंस से बातचीत के दौपान अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है. इस दौरान उन्होने कहा कि वे 'टर्मिनेटर' की तरह घूम रही हैं.

कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत?
इंस्टाग्राम पर रविवार को श्रद्धा कपूर ने फैंस से बातचीत की. इस दौरान अपनी चोट के बारे में पूछे जाने पर, अभिनेत्री ने कहा, "टर्मिनेटर की तरह घूम रही हं. मसल्स में खिंचाव है. ठीक हो जाएगाय बस थोड़ा आराम करना है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी." एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने पैर में लगी चोट भी दिखाई और उनके पैर पर प्लास्टर बंधा था.

 

 
 
 
 
 
श्रद्धा कपूर को कैसे लगी थी चोट
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में श्रद्धा कपूर ने नासिक के पास औंधेवाड़ी में 'ईथा' की शूटिंग शुरू की थी. हालांकि, लावणी सीक्वेंस के दौरान अभिनेत्री घायल हो गईं, जिससे उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को ये चोट लावणी करते समय लगी थी. लावणी म्यूजिक अपनी तेज धुनों और तेज लय के लिए जाना जाता है, इसलिए श्रद्धा, जो चटक नौवारी साड़ी, भारी जूलरी और कमरपट्टा पहने हुए अजय-अतुल के म्यूजिक पर  एनर्जेटिक डांस कर रही थीं इसी दौरान उन्होंने गलती से अपना सारा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया और अपना बैलेंस खो बैठी थी. 

इस घटना के फौरन बाद, निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने ईथा का नासिक शेड्यूल कैंसिल कर दिया था. हालाँकि, श्रद्धा कथित तौर पर शूटिंग के दिनों को बर्बाद नहीं करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि टीम शेड्यूल में बदलाव करे और उनके क्लोज़-अप सीन फिल्माए जाएं. 

श्रद्धा कपूर वर्क फ्रंट
बता दें कि श्रद्धा कपूर आखिरी बार 2024 में आई फिल्म स्त्री 2: सरकटे का आतंक में नज़र आई थीं. ईथा में वह लावणी की दिग्गज कलाकार विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की भूमिका में नज़र आएंगी. 

 

Published at : 24 Nov 2025 09:04 AM (IST)
Shraddha Kapoor
