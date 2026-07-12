थिएटर में इन दिनों कई फिल्में लगी हैं और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस लिस्ट में सबसे आगे अजय देवगन की 'धमाल '4 है. फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश कर दी है. फिल्म ने दो दिन में ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली है. वहीं साउथ फिल्म 'लेनिन' भी शानदार परफॉर्म कर रही है.

'धमाल 4'

'धमाल 4' की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ कमाए थे. अब दूसरे दिन फिल्म ने 22.5 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने दो दिन में टोटल 43.80 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं नेट 36.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. इस फिल्म में अजय के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, रवि किशन और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स हैं.

'लेनिन'

फिल्म ने शनिवार को 8.15 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने 7.15 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने टोटल 17.60 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने नेट 15.30 करोड़ कमाए. साउथ की इस फिल्म ने भी दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए.

'वेलकम टू द जगंल'

'वेलकम टू द जगंल' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. फिल्म ने शनिवार को 1.6 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 151.72 करोड़ की कमाई की. वहीं ने फिल्म ने 127.65 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्टार्स हैं.

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'अल्फा'

'अल्फा' ने नौवें दिन 2.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 61.21 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं फिल्म ने नेट 51.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं.

'कॉकटेल 2'

फिल्म ने 23वें दिन 18 लाख की कमाई की. फिल्म ने टोटल 112.77 ग्रॉस और 94.63 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स दिखे.

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