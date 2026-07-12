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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Collection: 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'अल्फा'-'वेलकम टू द जंगल' से आगे निकली ये साउथ फिल्म, जानें शनिवार का कलेक्शन

Saturday BO Collection: 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'अल्फा'-'वेलकम टू द जंगल' से आगे निकली ये साउथ फिल्म, जानें शनिवार का कलेक्शन

शनिवार को कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया. आइए जानते हैं शनिवार को अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन में से किसने बाजी मारी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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थिएटर में इन दिनों कई फिल्में लगी हैं और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस लिस्ट में सबसे आगे अजय देवगन की 'धमाल '4 है. फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश कर दी है. फिल्म ने दो दिन में ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली है. वहीं साउथ फिल्म 'लेनिन' भी शानदार परफॉर्म कर रही है.

'धमाल 4'

'धमाल 4' की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ कमाए थे. अब दूसरे दिन फिल्म ने 22.5 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने दो दिन में टोटल 43.80 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं नेट 36.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. इस फिल्म में अजय के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, रवि किशन और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स हैं.

'लेनिन' 
फिल्म ने शनिवार को 8.15 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने 7.15 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने टोटल 17.60 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने नेट 15.30 करोड़ कमाए. साउथ की इस फिल्म ने भी दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए.

'वेलकम टू द जगंल'

'वेलकम टू द जगंल' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. फिल्म ने शनिवार को 1.6 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 151.72 करोड़ की कमाई की. वहीं ने फिल्म ने 127.65 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्टार्स हैं.

ये भी पढ़ें- Dhamaal 4 BO Day 2: दूसरे दिन अजय देवगन की फिल्म का काटा बवाल, अक्षय कुमार को पछाड़ा, 60 परसेंट की ग्रोथ के साथ बनाया ये रिकॉर्ड

'अल्फा'
'अल्फा' ने नौवें दिन 2.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 61.21 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं फिल्म ने नेट 51.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं.

'कॉकटेल 2'
फिल्म ने 23वें दिन 18 लाख की कमाई की. फिल्म ने टोटल 112.77 ग्रॉस और 94.63 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स दिखे.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Alpha Dhamaal 4 Welcome To The Jungle Saturday Box Office
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