#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का ट्रेलर देख प्रियंका चतुर्वेदी ने माथा पीठ लिया, खराब VFX, कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

'रामायण' का ट्रेलर देख प्रियंका चतुर्वेदी ने माथा पीठ लिया, खराब VFX, कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

Priyanka Chaturvedi On Ramayana: पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नितेश तिवारी की 'रामायण' की आलोचना की है. उन्होंने इसके वीएफएक्स और कास्टिंग पर भी सवाल उठाए हैं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Priyanka Chaturvedi On Ramayana: पूर्व सांसद और शिवसेना (UTB) नेता प्रियंका चतुर्वेदी को नितेश तिवारी की 'रामायण' का ट्रेलर पसंद नहीं आया है. फिल्म का ट्रेलर बीते दिन ही रिलीज किया गया और इसे काफी पसंद किया गया. फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. इसी बीच शिवसेना (UTB) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसकी आलोचना की और दूरदर्शन वाली पुरानी 'रामायण' को ही याद रखने योग्य बताया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

कॉस्ट्यूम और वीएफएक्स को लेकर खड़े हुए सवाल

नितेश तिवारी की बड़े बजट की फिल्म 'रामायण' का निर्माण बड़े स्केल पर किया गया है और इस फिल्म को दो भागों में रिलीज किया गया है, जिसके एक हिस्से का बजट 2000 करोड़ है. फिल्म में वीएफएक्स पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है. वहीं, इसके केकैयी जैसे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर की और उन्होंने इसकी आलोचना कर कॉस्ट्यूम तक पर सवाल खड़े किए हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं पसंद आया 'रामायण' का ट्रेलर

'रामायण' को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'अब मुझे समझ आया कि उन्होंने 'रामायण' का प्रोमो क्यों छिपाकर रखा था, सीधी सी बात है ये उस हाइप के लायक बिल्कुल नहीं है.ट

पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट में फिल्म के कॉस्ट्यूम और वीएफएक्स को लेकर लिखा, 'गलत कास्टिंग, एक्टिंग से ज्यादा VFX पर ध्यान, अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम और म्यूजिक भी जो और बेहतर हो सकता था. दूरदर्शन वाली पुरानी 'रामायण' ही पीढ़ियों तक राज करेगी, यह अब साफ है.'


रामायण' का ट्रेलर देख प्रियंका चतुर्वेदी ने माथा पीठ लिया, खराब VFX, कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

यह भी पढ़ें: 'स्पाइडर मैन' का धमाका, 1000 करोड़ के हुई पार, पहले दिन वसूला 46% बजट

कैसा है 'रामायण' का ट्रेलर?

बहरहाल, अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो इसमें रणबीर कपूर लीड रोल में राम अवतार में नजर आए. वहीं, साई पल्लवी को सीता के रोल में देखा गया. फिल्म में सनी देओल हनुमान, लारा दत्ता कैकेयी तो रकुल प्रीत सिंह शुर्पनखा और यश रावण के किरदार में नजर आए. इसके साथ ही रवि दुबे लक्ष्मण तो अरुण गोविल दशरथ के किरदार में कमाल लगे. फिल्म के ट्रेलर में देखने के लिए मिला कि इसमें वीएफएक्स और कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स भी भारी-भरकम देखने के लिए मिले. हालांकि, कई सेलेब्स ने इसे पसंद भी किया है.

'महाभारत' के कृष्ण बोले- 100% ऑस्कर...

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर टीवी की 'महाभारत' के कृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज ने भी फिल्म की तारीफ की. इसके ट्रेलर को देखकर उन्होंने फिल्म को ऑस्कर्स में जाने का प्रिडिक्शन कर दिया. उन्होंने कहा, '100% ऑस्कर्स...' इसके साथ ही उन्होंने रणबीर कपूर की रणवीर सिंह से तुलना की और उन्हें अजेय धुरंधर बताया. साथ ही रणबीर को नसीहत दी कि अब वो 'एनिमल' जैसी फिल्में ना करें और अपनी भाषा को गंदा ना करें.

यह भी पढ़ें: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

बहरहाल, अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगा. वहीं, दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगी. इसके साथ ही फिल्म का बड़े स्केल पर निर्माण किया गया है. फिल्म का बजट 4000 करोड़ का है. नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' का ट्रेलर देख प्रियंका चतुर्वेदी ने माथा पीठ लिया, खराब VFX, कास्टिंग पर भी उठाए सवाल
'रामायण' का ट्रेलर देख प्रियंका चतुर्वेदी ने माथा पीठ लिया, खराब VFX, कास्टिंग पर भी उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जना नायकन' ने 8वें दिन कमल हासन की 'विक्रम' के उड़ाए परखच्चे, ओपनिंग वीक पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
'जना नायकन' ने 8वें दिन 'विक्रम' के उड़ाए परखच्चे, ओपनिंग वीक पर बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
30 साल की उम्र में 240 करोड़ की नेटवर्थ, जानें कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं 'स्पाइडर-मैन' टॉम हॉलैंड
30 साल की उम्र में 240 करोड़ की नेटवर्थ, जानें कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं 'स्पाइडर-मैन'
बॉलीवुड
Spider Man BO Collection: 'स्पाइडर मैन' का धमाका, 1000 करोड़ के हुई पार, पहले दिन वसूला 46% बजट
'स्पाइडर मैन' का धमाका, 1000 करोड़ के हुई पार, पहले दिन वसूला 46% बजट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
बिहार
दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री! NDA में इस पार्टी के MLC देंगे इस्तीफा
दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री! NDA में इस पार्टी के MLC देंगे इस्तीफा
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget