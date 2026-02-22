शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे

20 फरवरी को अस्सी और दो दीवाने शहर में रिलीज हुई हैं. दोनों फिल्मों को अच्छे रिव्यूज मिले. वहीं बॉर्डर 2, ओ रोमिया और मर्दानी 3 जैसी फिल्में थिएटर में पहले से ही लगी हुई हैं. आइए जानते हैं शनिवार को इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है.

ओ रोमियो

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने टोटल 52.60 करोड़ का नेट और 62.46 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दूसरे शनिवार को 3.99 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 3.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. फिल्म को विशाल भरद्वाज ने बनाया है.

दो दीवाने शहर में

दो दीवाने शहर में ने दूसरे दिन 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 1649 शो मिले हैं. इसी के साथ फिल्म को 13.4 करोड़ की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं 1.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 3.43 करोड़ का ग्रॉस और 2.85 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं.

अस्सी

अस्सी की बात करें तो फिल्म ने टोटल 3.12 करोड़ का ग्रॉस और 2.60 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने शनिवार को 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस फिल्म के शनिवार को 1719 शोज थे. फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल निभा रही हैं.

बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 ने शनिवार को 65 लाख का ग्रॉस और 55 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 520 शोज मिले थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन ग्रॉस 388.53 करोड़ और नेट 325.25 करोड़ हो गया है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने बनाया. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स थे.

मर्दानी 3

चौथे शनिवार को फिल्म ने 60 लाख का ग्रॉस कलेक्शन और 50 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 560 शोज मिले. फिल्म को 20.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 55.88 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 47.05 करोड़ का नेट कलकेक्शन किया. मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं.