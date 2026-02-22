हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office: शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे

Saturday Box Office: शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे

थिएटर में कई फिल्में लगी हैं और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. आइए जानते हैं शनिवार को ओ रोमियो से लेकर अस्सी तक ने कितना कलेक्शन किया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 22 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

20 फरवरी को अस्सी और दो दीवाने शहर में रिलीज हुई हैं. दोनों फिल्मों को अच्छे रिव्यूज मिले. वहीं बॉर्डर 2, ओ रोमिया और मर्दानी 3 जैसी फिल्में थिएटर में पहले से ही लगी हुई हैं. आइए जानते हैं शनिवार को इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है.

ओ रोमियो

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने टोटल 52.60 करोड़ का नेट और 62.46 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दूसरे शनिवार को 3.99 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 3.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. फिल्म को विशाल भरद्वाज ने बनाया है.

दो दीवाने शहर में

दो दीवाने शहर में ने दूसरे दिन 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 1649 शो मिले हैं. इसी के साथ फिल्म को 13.4 करोड़ की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं 1.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 3.43 करोड़ का ग्रॉस और 2.85 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं.

अस्सी

अस्सी की बात करें तो फिल्म ने टोटल 3.12 करोड़ का ग्रॉस और 2.60 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने शनिवार को 1.92 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस फिल्म के शनिवार को 1719 शोज थे. फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल निभा रही हैं. 

बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 ने शनिवार को 65 लाख का ग्रॉस और 55 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 520 शोज मिले थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन ग्रॉस 388.53 करोड़ और नेट 325.25 करोड़ हो गया है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने बनाया. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स थे.

मर्दानी 3

चौथे शनिवार को फिल्म ने 60 लाख का ग्रॉस कलेक्शन और 50 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 560 शोज मिले. फिल्म को 20.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 55.88 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 47.05 करोड़ का नेट कलकेक्शन किया. मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Border 2 Mardaani 3 O Romeo Saturday Box Office Assi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Saturday Box Office: शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे
शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे
बॉलीवुड
Birthday Special: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
बर्थडे स्पेशल: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
बॉलीवुड
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget