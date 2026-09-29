जाने-माने अभिनेता समीर सोनी ने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. आज वो 58 साल के हो चुके हैं. अपनी एक्टिंग के अलावा समीर सोनी 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ अपने रिश्ते से भी चर्चा में रहे हैं. आइए आज समीर सोनी के जन्मदिन के मौके पर उनकी और नीलम कोठारी की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में जानते हैं.

31 साल पहले किया था एक्टिंग डेब्यू

समीर सोनी का जन्म 29 सितंबर 1968 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर टीवी के जरिए दूरदर्शन के शो 'समुंदर' (1995) से शुरू किया था. जबकि बॉलीवुड में अभिनेता ने अपनी शुरुआत फिल्म 'चाइना गेट' (1998) से की थी. समीर 'बागबान', 'विवाह', 'द बिग बुल', 'लज्जा' और 'फैशन' जैसी चर्चित फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने 'परिचय: नई जिंदगी के सपनों का', 'जस्सी जैसा कोई नहीं' 'पंच बीट' और 'मेड इन हेवेन' जैसे शोज में भी काम किया है. वहीं समीर 'बिग बॉस 4' में भी नजर आए थे.

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समीर सोनी और नीलम कोठारी की लव स्टोरी

समीर सोनी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता दो शादी कर चुके हैं. साल 1996 में एक्टर की शादी राजलक्ष्मी आर. रॉय से हुई थी. हालांकि साल 1997 में ही दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद समीर ने दूसरी शादी 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठरी से की थी. नीलम का नाम कभी बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा से भी जुड़ा था. उन्होंने गोविंदा संग स्क्रीन भी शेयर की है. हालांकि वो अपने इंटरव्यूज में गोविंदा संग रिश्ते की खबरों को नकारती रही हैं.

बाद में नीलम का अफेयर समीर से शुरू हुआ और उन्होंने उन्हें ही अपना हमसफ़र बनाया. दोनों की मुलाकात एक प्ले के वक्त एकता कपूर ने करवाई थी. इसके बाद दोनों तुषार कपूर की एक पार्टी में मिले थे. बाद में समीर ने अपने किसी दोस्त से नीलम का नंबर लेकर उनसे कॉन्टैक्ट किया था.

2011 में की शादी

नीलम और समीर की बातचीत होने लगी और वक्त के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा. आखिरकार समीर ने साल 2011 में 42 की उम्र के पार नीलम से दूसरी शादी रचा ली थी. फिर कपल ने बेटी अहाना सोनी का वेलकम किया था.

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