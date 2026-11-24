फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म 'प्रेम मोल ले लिया' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. वहीं फैंस सूरज और सलमान खान की फिल्म 'प्रेम की शादी' को लेकर भी अपडेट जानना चाहते हैं. अब सूरज ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में सूरज ने सलमान संग फिल्म को लेकर कहा, 'अभी थोड़ा सा वक्त और है. क्योंकि थोड़ा और मुझे कुछ चीजें पॉलिश करनी है.'

बता दें कि 2022 में सलमान खान ने सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' की स्क्रीनिंग अटेंड की थी. तब सूरज ने सलमान संग फिल्म की अनाउंसमेंच की थी. उन्होंने कहा था कि 'प्रेम वापस आएगा.' उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने फिल्म का टाइटल रजिस्टर कर दिया है. फिर सलमान ने कहा था कि प्रेम वापस आएगा और सूरज प्रेम की शादी करवाएंगे.

सूरज-सलमान ने साथ किया काम

मालूम हो कि सलमान खान और सूरज ने साथ में कई फिल्में की हैं. उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया गया. उन्होंने साथ में फिल्म 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ साथ हैं' और 'प्रेम रत्न धन पायो' जैसी फिल्में की हैं. सभी फिल्मों में सलमान ने प्रेम का कैरेक्टर प्ले किया.

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फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की बात करें तो फिल्म 27 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन्स और महावीर जैन फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया. फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सु्प्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रेलर में दिखाया गया कि आयुष्मान खुराना घर जमाई बनते हैं. वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर शरवरी वाघ के घर पर आकर रहते हैं.