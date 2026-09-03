इस इवेंट में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर बेहद क्लासी और एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक और क्रीम कलर का टक्सीडो स्टाइल पैंटसूट पहना था, जिसमें गोल्डन बटन और कंट्रास्ट पाइपिंग उनके लुक को रिच टच दे रही थी. स्लीक हाफ-अप हेयरस्टाइल, बोल्ड लिप शेड, स्टड ईयररिंग्स और शोल्डर स्लिंग बैग के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.