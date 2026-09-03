एक्सप्लोरर
तमन्ना भाटिया से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक से लूटी महफिल
बॉलीवुड सेलेब्स अपने फैशन और स्टाइल से अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं. हाल ही में हुए कई इवेंट्स में भी सितारों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. आइए तस्वीरें देखते हैं.
बॉलीवुड सितारों का ग्लैमरस अंदाज अक्सर फैंस का ध्यान खींच लेता है. हाल ही में GUESS Watches और Piaget के इवेंट में भी कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश लुक्स से छा गए. तमन्ना भाटिया के ग्लैमरस गाउन से लेकर अनन्या पांडे के शानदार गाउन और लारिसा बोनेसी के एलिगेंट ब्लैक लुक तक, इन सितारों ने अपने फैशन से खूब सुर्खियां बटोरीं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 03 Sep 2026 12:51 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार, जानें कौन हैं विहान शेडगे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'गांधारी' की स्क्रीनिंग में तापसी पन्नू ने ब्लैक मिनी ड्रेस में बिखेरा जलवा, कनिका ढिल्लों भी छाईं
मनोरंजन
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
मनोरंजन
हिना-रुबीना पर फूटा आसिम रियाज का गुस्सा, कह दी ये बड़ी बात
मनोरंजन
गांधारी रिव्यू: तापसी पन्नू का धांसू एक्शन, हर मोड़ पर सांसें रोक देगा सस्पेंस
Advertisement
अनूप मिश्राReporter
Opinion