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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक से लूटी महफिल

तमन्ना भाटिया से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक से लूटी महफिल

बॉलीवुड सेलेब्स अपने फैशन और स्टाइल से अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं. हाल ही में हुए कई इवेंट्स में भी सितारों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. आइए तस्वीरें देखते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 03 Sep 2026 12:51 PM (IST)
बॉलीवुड सेलेब्स अपने फैशन और स्टाइल से अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं. हाल ही में हुए कई इवेंट्स में भी सितारों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. आइए तस्वीरें देखते हैं.

बॉलीवुड सितारों का ग्लैमरस अंदाज अक्सर फैंस का ध्यान खींच लेता है. हाल ही में GUESS Watches और Piaget के इवेंट में भी कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश लुक्स से छा गए. तमन्ना भाटिया के ग्लैमरस गाउन से लेकर अनन्या पांडे के शानदार गाउन और लारिसा बोनेसी के एलिगेंट ब्लैक लुक तक, इन सितारों ने अपने फैशन से खूब सुर्खियां बटोरीं.

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एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में लग्जरी घड़ी और हाई-ज्वेलरी ब्रांड Piaget के खास इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस खास मौके पर अनन्या ने डिजाइनर राहुल मिश्रा के 'देवी' कॉउचर कलेक्शन से एक शानदार स्ट्राइकिंग गाउन चुना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आईं.
एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में लग्जरी घड़ी और हाई-ज्वेलरी ब्रांड Piaget के खास इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस खास मौके पर अनन्या ने डिजाइनर राहुल मिश्रा के 'देवी' कॉउचर कलेक्शन से एक शानदार स्ट्राइकिंग गाउन चुना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आईं.
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इस इवेंट में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर बेहद क्लासी और एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक और क्रीम कलर का टक्सीडो स्टाइल पैंटसूट पहना था, जिसमें गोल्डन बटन और कंट्रास्ट पाइपिंग उनके लुक को रिच टच दे रही थी. स्लीक हाफ-अप हेयरस्टाइल, बोल्ड लिप शेड, स्टड ईयररिंग्स और शोल्डर स्लिंग बैग के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
इस इवेंट में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर बेहद क्लासी और एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक और क्रीम कलर का टक्सीडो स्टाइल पैंटसूट पहना था, जिसमें गोल्डन बटन और कंट्रास्ट पाइपिंग उनके लुक को रिच टच दे रही थी. स्लीक हाफ-अप हेयरस्टाइल, बोल्ड लिप शेड, स्टड ईयररिंग्स और शोल्डर स्लिंग बैग के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
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पियाजे के एक्सक्लूसिव कलेक्शन प्रीव्यू इवेंट में कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल बेहद डैपर अंदाज में नजर आए. उन्होंने सैटिन-फिनिश एमराल्ड ग्रीन ब्लेजर के साथ पिस्ता ग्रीन फॉर्मल शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पेयर किया था. उनका ये कंटेम्पररी और स्टाइलिश लुक काफी शानदार लग रहा था.
पियाजे के एक्सक्लूसिव कलेक्शन प्रीव्यू इवेंट में कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल बेहद डैपर अंदाज में नजर आए. उन्होंने सैटिन-फिनिश एमराल्ड ग्रीन ब्लेजर के साथ पिस्ता ग्रीन फॉर्मल शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पेयर किया था. उनका ये कंटेम्पररी और स्टाइलिश लुक काफी शानदार लग रहा था.
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इस इवेंट में ब्राजीलियाई एक्ट्रेस और मॉडल लारिसा बोनेसी भी बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने फुल-स्लीव्स वाला बॉडी-हगिंग ब्लैक मैक्सी गाउन पहना था. साइड पार्टिंग के साथ खुले वेवी बाल, न्यूड लिपस्टिक, डिफाइंड आईज और ब्लैक हील्स से उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
इस इवेंट में ब्राजीलियाई एक्ट्रेस और मॉडल लारिसा बोनेसी भी बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने फुल-स्लीव्स वाला बॉडी-हगिंग ब्लैक मैक्सी गाउन पहना था. साइड पार्टिंग के साथ खुले वेवी बाल, न्यूड लिपस्टिक, डिफाइंड आईज और ब्लैक हील्स से उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हाल ही में इंटरनेशनल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर GUESS Watches' के एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में आ गईं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हाल ही में इंटरनेशनल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर GUESS Watches' के एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में आ गईं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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'GUESS Watches' के लॉन्च इवेंट में तमन्ना भाटिया चॉकलेट ब्राउन मैक्सी गाउन में बेहद ग्लैमरस नजर आईं. उन्होंने गोल्ड लेयर्ड नेकलेस, ब्रेसलेट्स और GUESS की रिस्ट वॉच से अपने लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट कर्ल्स और न्यूड मेकअप उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे थे.
'GUESS Watches' के लॉन्च इवेंट में तमन्ना भाटिया चॉकलेट ब्राउन मैक्सी गाउन में बेहद ग्लैमरस नजर आईं. उन्होंने गोल्ड लेयर्ड नेकलेस, ब्रेसलेट्स और GUESS की रिस्ट वॉच से अपने लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट कर्ल्स और न्यूड मेकअप उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे थे.
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आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के सिलसिले में नजर आए.
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के सिलसिले में नजर आए.
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इस दौरान मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते दोनों एक छतरी के नीचे दिखाई दिए. बारिश के बीच भी आयुष्मान और सारा ने पैपराजी को जमकर पोज दिए.
इस दौरान मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते दोनों एक छतरी के नीचे दिखाई दिए. बारिश के बीच भी आयुष्मान और सारा ने पैपराजी को जमकर पोज दिए.
Published at : 03 Sep 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Tamannaah Bhatia Ananya Panday

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