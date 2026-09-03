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जन्माष्टमी पर पश्मीना रोशन के एथनिक और ट्रेडिशनल लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन
जन्माष्टमी आते ही घर में पूजा-पाठ के साथ ट्रेडिशनल कपड़ों की तैयारी भी शुरू हो जाती है. अपने लुक में ट्रेडिशनल टच के साथ थोड़ा ग्लैमर भी एड करना चाहते हैं, तो पश्मीना रोशन के लुक्स को करें रीक्रिएट.
स्टाइलिश लुक्स और एलिगेंट ड्रेसिंग सेंस के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस पश्मीना रोशन के कई ऐसे लुक्स हैं जिन्हें जन्माष्टमी के मौके पर आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है.
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Published at : 03 Sep 2026 09:12 PM (IST)
Tags :Janmashtami
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अनूप मिश्राReporter
Opinion