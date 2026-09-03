जन्माष्टमी पर पश्मीना रोशन के एथनिक और ट्रेडिशनल लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन

बात करें उनके पिंक लहंगे की तो खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, स्टेटमेंट चोकर और बालों में फ्लोरल एक्सेसरी के साथ पश्मीना का यह लुक काफी रॉयल नजर आ रहा है. जन्माष्टमी पर अगर आप साड़ी की जगह लहंगा पहनना चाहती हैं और थोड़ा ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो यह लुक आपके काम आ सकता है. हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे के साथ जूलरी चुनते समय बैलेंस रखना भी जरूरी है. अगर आउटफिट पहले से काफी हैवी है, तो बहुत ज्यादा जूलरी पहनने के बजाय किसी एक स्टेटमेंट पीस को हाइलाइट करना बेहतर रहता है.