'रामायण' के सेट पर क्यों फूट-फूट कर रोने लगीं 'सीता'? जानें इमोशनल करने वाला किस्सा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है. उनकी सादगी और एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

अब साई पल्लवी ने 'रामायण' के सेट से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर एक सीन के बाद उनकी डायलेक्ट कोच ने उनके पैर छू लिए थे. ये देखकर साई पल्लवी खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए.

डायलेक्ट कोच ने छुए साई पल्लवी के पैर

कंटेंट क्रिएटर पल्लवी राज के साथ बातचीत में साई पल्लवी ने फिल्म के सेट पर हुए इस खास पल के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'एक ऐसा पल था, जब मैं थोड़ी भावुक हो गई थी. मेरी डायलेक्ट कोच ने एक सीन के बाद सच में मेरे पैर छू लिए थे. मैं ये देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन पर बात करते, तैयार होते और बाकी काम करते हुए भी देखा था. वो जानती हैं कि मैं साई पल्लवी हूं.'

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साई पल्लवी ने क्या कहा?

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लेकिन जब आप ऐसे किरदार को निभाते हैं, जिसकी आप हर दिन पूजा करते हैं और जिससे आपका जुड़ाव अपनी मां जैसा होता है, तो कई बार लोग ये नहीं देखते कि सामने कोई एक्टर है या आम इंसान. वो बस उस किरदार के लिए अपना प्यार दिखाना चाहते हैं.'

खुद को रोने से नहीं रोक पाईं साई पल्लवी

साई पल्लवी ने बताया कि उनकी डायलेक्ट कोच के इस व्यवहार ने उन्हें काफी भावुक कर दिया था. उन्होंने कहा, 'जब उन्होंने ऐसा किया, तो उनके रोने से पहले ही मैं रोने लगी. मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रही हैं? उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये किरदार कितने लोगों के दिलों के करीब है. मुझे लोगों का इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी.'

मां सीता का किरदार निभाने पर क्या बोलीं साई पल्लवी?

साई पल्लवी इससे पहले रणबीर कपूर और रवि दुबे के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने मां सीता का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था, 'इस बार मैं अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी. जब भी मैं कोई किरदार निभाती हूं, तो सोचती हूं कि मैं उस किरदार को क्या दे सकती हूं. लेकिन इस बार पहली बार मैंने सोचा कि सीता मां का किरदार निभाकर मैं क्या सीख सकती हूं? मुझे इससे क्या ज्ञान मिलेगा?'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस पूरे प्रोसेस को सहज रखना चाहती थी. मैं इसके बारे में कुछ भी सोचकर पहले से कोई धारणा नहीं बनाना चाहती थी. मैंने सीता मां से प्रार्थना की और फिर इस सफर पर आगे बढ़ गई.'

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'रामायण' में नजर आ रहे ये एक्टर्स

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, यश फिल्म में रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. नमित मल्होत्रा और यश इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.