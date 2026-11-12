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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट

'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म नौवें दिन एडवांस बुकिंग में भी शानदार कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा रही है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. वहीं नौवें दिन फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धमाका कर दिया है. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन कर लिया है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ एडवांस बुकिंग में साढ़े 6 बजे तक 17.13 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं बिना ब्लॉक सीट के 12.03 करोड़ का बिजनेस किया.

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फिल्म के 5.19 लाख टिकट बिक चुके हैं. वहीं बिना ब्लॉक सीट के फिल्म के 3.66 लाख सीट बिके हैं. फिल्म को 20,326 शोज मिले. वहीं ब्लॉक सीट के साथ 11 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं फिल्म को बिना ब्लॉक सीट के 8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के 6 शो हाउसफुल हो गए हैं.

  • हिंदी में फिल्म ने 12.29 करोड़ कमाए और 2.84 लाख टिकट बिके.
  • तेलुगू में फिल्म ने 1.49 करोड़ का बिजनेस किया और 91,223  टिकट बिके.
  • मलयालम में फिल्म ने 1.28 करोड़ की कमाई की. फिल्म के 60,003  टिकट बिके.
  • तमिल भाषा में फिल्म ने 1.20 करोड़ कमाए और 57,890 टिकट बिके.
  • कन्नड़ भाषा में फिल्म ने 86.94 लाख की कमाई की और 25,909 टिकट बिके

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 69.80 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 56.15 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 107.50 करोड़ की कमाई की. छठे दिन फिल्म ने 94.10 करोड़ की कमाई की. सातवें दिन फिल्म ने 70.65 करोड़ की कमाई की.

ये भी पढ़ें- 'सीन' से सूर्या ने लगाई हैट्रिक, 2026 में बनाया ये स्पेशल रिकॉर्ड, एक्ट्रेस नजरिया का भी धमाल

फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म के प्रोड्यूस नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल जैसे स्टार्स नजर आए हैं. रणबीर कपूर ने फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया है. फिल्म में साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. वहीं अनुपम खेर ने जटायु के किरदार को आवाज दी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 12 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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