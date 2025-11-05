'बहुत मिस करता हूं यार,' सतीश शाह की याद में फिर छलका राकेश बेदी का दर्द

इंडियन एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक्टर और कॉमेडियन सतीश शाह का जाना एक गहरा सदमा है. उनके निधन की खबर ने पूरे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को शोक में डूबा दिया है. सतीश शाह के निधन से आहत एक्टर राकेश बेदी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दर्द को बयां को किया है.

राकेश बेदी ने सतीश शाह को किया याद

एक्टर राकेश बेदी ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि, वह अपने दोस्त को बहुत मिस करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सतीश शाह के साथ ली गई अपनी एक पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए राकेश बेदी ने कैप्शन में लिखा, " कितना याद आते हो यार तुम. तुम तो बस गए हो मुझमें."

View this post on Instagram A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में निधन हो गया था. उन्होंने 74 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली.

शाह और बेदी की दोस्ती

राकेश बेदी ने हाल ही में कई पोस्ट कर अपने दुख को व्यक्त किया था. शाह और बेदी की दोस्ती की बात करें, तो दोनों की मुलाकात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में हुई थी. राकेश बेदी और सतीश शाह ने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया. टीवी पर 'ये जो है जिंदगी' उनका आइकॉनिक शो था, जहां राकेश राजा और सतीश बहुरूपिया बने. दोनों ने साथ में कई फिल्मों और शोज में हंसी बिखेरी.

दर्शकों को खूब किया था एंटरटेन

सतीश शाह ने पांच दशकों से अधिक समय तक दर्शकों को हंसाया था. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. खासकर, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के इंद्रवदन साराभाई के किरदार के लिए लाखों घरों में पहचाना जाता है. टीवी पर 'साराभाई वर्सेज साराभाई' के लिए उन्हें आईटीए और टेली अवॉर्ड मिले. वे 'कॉमेडी सर्कस' के जज भी रहे.

'हम साथ साथ हैं', 'मैं हूं ना' जैसी ब्लॉकबस्टर्स में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं. सतीश शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को पवन हंस श्मशान में हुआ. प्रार्थना सभा 27 अक्टूबर को जूहू के जलाराम हॉल में आयोजित की गई थी.