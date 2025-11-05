हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनफिर से दुल्हन बनी 'बालिका वधू' की आनंदी, शादी के 1 महीने बाद लिए दोबारा फेरे

फिर से दुल्हन बनी 'बालिका वधू' की आनंदी, शादी के 1 महीने बाद लिए दोबारा फेरे

Avika Gor-Milind Chandwani: अविका गौर फिर से सुर्खियों में हैं, शादी के एक महीने उन्होंने फिर से फेरे लिए और अब उनकी ये ब्राइडल तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 12:25 PM (IST)
Avika Gor-Milind Chandwani: अविका गौर फिर से सुर्खियों में हैं, शादी के एक महीने उन्होंने फिर से फेरे लिए और अब उनकी ये ब्राइडल तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

‘बालिका वधू’ फेम आनंदी यानी अविका गौर एक बार फिर दुल्हन के लुक में नजर आई हैं. हाल ही में शादी के एक महीने बाद उन्होंने दोबारा 7 फेरे लिए, जिसे देखकर फैन्स हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर उनकी नई ब्राइडल फोटोज़ वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

1/7
एक्ट्रेस अविका गौर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से 30 सितंबर को शादी रचाई थी.
एक्ट्रेस अविका गौर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से 30 सितंबर को शादी रचाई थी.
2/7
वहीं शादी के ठीक एक महीने बाद ये कपल दोबारा शादी के जोड़े में नजर आया.
वहीं शादी के ठीक एक महीने बाद ये कपल दोबारा शादी के जोड़े में नजर आया.
3/7
बता दें कि, मंगलवार को अविका और मिलिंद टीवी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर एक बार फिर से शादी के जोड़े में दिखे.
बता दें कि, मंगलवार को अविका और मिलिंद टीवी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर एक बार फिर से शादी के जोड़े में दिखे.
4/7
रेड साड़ी पहने अविका बला की हसीन नजर आई वहीं मिलिंद भी शेरवानी में हैंडसम दिखे.
रेड साड़ी पहने अविका बला की हसीन नजर आई वहीं मिलिंद भी शेरवानी में हैंडसम दिखे.
5/7
जब ये न्यूलीवेड कपल पैप्स के लिए पोज दे रहा था, इतने में ही ईशा मालवीय भी बीच में फोटो सेशन के लिए आई.
जब ये न्यूलीवेड कपल पैप्स के लिए पोज दे रहा था, इतने में ही ईशा मालवीय भी बीच में फोटो सेशन के लिए आई.
6/7
इसी दौरान ईशा मालवीय पैप्स से कहती है कि इनकी दोबारा शादी हो रही है.
इसी दौरान ईशा मालवीय पैप्स से कहती है कि इनकी दोबारा शादी हो रही है.
7/7
इतना कहकर वो हसने लगती हैं, ईशा की इस बात पर अविका और मिलिंद भी जोर से हंस पड़ते हैं.
इतना कहकर वो हसने लगती हैं, ईशा की इस बात पर अविका और मिलिंद भी जोर से हंस पड़ते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Milind Chandwani Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget