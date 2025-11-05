एक्सप्लोरर
फिर से दुल्हन बनी 'बालिका वधू' की आनंदी, शादी के 1 महीने बाद लिए दोबारा फेरे
Avika Gor-Milind Chandwani: अविका गौर फिर से सुर्खियों में हैं, शादी के एक महीने उन्होंने फिर से फेरे लिए और अब उनकी ये ब्राइडल तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
‘बालिका वधू’ फेम आनंदी यानी अविका गौर एक बार फिर दुल्हन के लुक में नजर आई हैं. हाल ही में शादी के एक महीने बाद उन्होंने दोबारा 7 फेरे लिए, जिसे देखकर फैन्स हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर उनकी नई ब्राइडल फोटोज़ वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 05 Nov 2025 12:25 PM (IST)
