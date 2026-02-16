हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या राजपाल यादव को हाइट को लेकर हुआ था इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? एक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या राजपाल यादव को हाइट को लेकर हुआ था इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? एक्टर ने खुद किया खुलासा

राजपाल यादव ने एक बातचीत के दौरान ‘इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स’ पर अपने विचार रखे. बातों-बातों में उन्होंने यह भी बताया कि जिंदगी के एक दौर में उन्हें अपनी हाइट को लेकर इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

कई लोग जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ‘इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स’ यानी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं. यह ऐसी भावना है जो इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है और उसे खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है. बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मविश्वास डगमगाने लगता है. एक्टर राजपाल यादव ने इसी विषय पर खुलकर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

‘इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स’ पर क्या बोले राजपाल यादव?
कुछ समय पहले राजपाल यादव ने राज शमानी के साथ बातचीत में इस विषय पर खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी जिंदगी में ‘इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स’ हुआ है, तो उन्होंने बेहद दिलचस्प जवाब दिया. राजपाल यादव ने कहा कि कॉम्प्लेक्स दुनिया के हर इंसान को कभी न कभी होता है, लेकिन उसे कैसे लेना है, यही असली बात है. उनके मुताबिक, अगर आप कॉम्प्लेक्स की गिरफ्त में फंस जाएं तो वह आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर आप ठान लें कि इसे बदलना है, तो वही सोच आपकी ताकत बन सकती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

हाइट को लेकर महसूस हुआ इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स?
उन्होंने बताया कि अगर उन्हें अपनी हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं हुआ होता, तो शायद वह यहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत और संघर्ष नहीं कर पाते. राजपाल यादव का मानना है कि जब इंसान अपने अंदर की इस कमी को चुनौती मानकर उससे लड़ता है, तो वही ‘इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स’ आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन बन जाता है. उनके अनुसार, जरूरी है कि इंसान अपने अंदर चल रही उस ‘इंटरनल फाइट’ पर भरोसा करे और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल दे.

‘कॉम्प्लेक्स’ होना भी जरूरी है- राजपाल यादव 
राजपाल यादव ने आगे कहा कि इंसान के अंदर करियर को लेकर एक तरह का ‘कॉम्प्लेक्स’ होना भी जरूरी है. उनके मुताबिक, ये नेगेटिव नहीं, बल्कि एक तरह की अवेयरनेस है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड करती रहती है. उन्होंने समझाया कि अगर यह भावना सकारात्मक हो, तो वही आपको बेहतर बनने, मेहनत करने और खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करती है. इसलिए उनके अनुसार, एक ‘पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स’ होना जरूरी है, जो इंसान को रुकने नहीं देता, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की राह दिखाता है.

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्या राजपाल यादव को हाइट को लेकर हुआ था इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? एक्टर ने खुद किया खुलासा
क्या राजपाल यादव को हाइट को लेकर हुआ था इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? एक्टर ने खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ जमा कर भतीजी की शादी के लिए हुए रिहा
राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ जमा कर भतीजी की शादी के लिए रिहा
बॉलीवुड
'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'
'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘छैया छैया’ गाने को कर दिया था इंकार, अब खोला राज
रवीना टंडन ने ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘छैया छैया’ गाने को कर दिया था इंकार, अब खोला राज
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: Hyderabad टू Hazratganj, ओवैसी किसके संग? | Akhilesh Yadav | Owaisi | UP Politics
Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget