हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतुषार कपूर संग उड़ी थी राधिका आप्टे के अफेयर की अफवाह, एक्ट्रेस बोलीं- मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था

तुषार कपूर संग उड़ी थी राधिका आप्टे के अफेयर की अफवाह, एक्ट्रेस बोलीं- मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था

राधिका आप्टे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रिएक्ट किया. राधिका ने बताया कि एक समय पर उनका नाम तुषार कपूर संग जोड़ा गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Jan 2026 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखती हैं. राधिका ने 2012 में Benedict Taylor संग शादी कर ली थी. राधिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं  एक्ट्रेस का एक बार एक्टर तुषार कपूर के साथ नाम जुड़ा था. राधिका ने तुषार संग अफेयर की अफवाहों पर बात की.

'तुषार कपूर मेरे दोस्त भी नहीं हैं'

हिंदी रश से बातचीत में राधिका ने कहा, 'मेरी और तुषार के अफेयर की खबरें उड़ी थीं. ये बहुत पुरानी अफवाह है. मैं लंदन में डांस सीख रही थी. और पेपर में आर्टिकल आ रहे थे कि मैं तुषार कपूर के साथ गोवा में वैलेनटाइन डे सेलिब्रेट कर रही हूं. मैं स्टूडेंट थी. मैं बटर और ब्रेड खा रही थी, क्योंकि पैसे नहीं थे. मैं और मेरी रूममेट बैठकर आर्टिकल पढ़ रहे थे और हंस रहे थे. मेरे पास तुषार का फोन नंबर नहीं था और मैं तुषार के साथ गोवा क्या कर रही हूं. मैं तुषार की दोस्त भी नहीं हूं. मैंने फिल्म शोर इन द सिटी में काम किया था. बाद में मुझे पता चला कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी. पर मुझे उस वक्त नहीं पता था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

बता दें कि तुषार कपूर और राधिका आप्टे ने साथ में फिल्म 'शोर इन द सिटी' में काम किया था. ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म में दोनों के रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए थे. इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी थीं.

राधिका ने पहले भी इसे लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'मैं लंदन में थी और डांस सीख रही थी. साइबो गाना हिट हो गया था और उन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए वापस बुलाया था. तो उन्होंने मेरी और तुषार की लिंकअप रूमर उड़ा दी थी. ये बिल्कुल सच नहीं था.'

मालूम हो कि राधिका आप्टे को रात अकेली है, साली मोहब्बत जैसी फिल्मों में काम किया.

Published at : 15 Jan 2026 10:23 PM (IST)
Tusshar Kapoor Radhika Apte
Embed widget