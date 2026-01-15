अनुपमा फेम रूपाली गांगुली से 20 साल बाद आरती सिंह ने की मुलाकात, पुराने दिन किए याद

रूपाली गांगुली पॉपुलर शो 'अनुपमा' को लेकर दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखती हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनकी मुलाकात कृष्णा अभिषेक की बहन और एक्ट्रेस आरती से हुई. आरती ने इस मुलाकात की झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की.

रूपाली और आरती की मुलाकात

आरती सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए बैकग्राउंड में अनुपमा के एक आइकॉनिक डायलॉग का वॉइसओवर ऐड किया. आरती का कहना है कि वे 'अनुपमा' की बहुत बड़ी फैन हैं और इसलिए उन्होंने इसका डायलॉग अपने वीडियो पर ऐड किया है. पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'कई सालों के बाद रूपाली से मिलना हुआ. मुझे याद है कि बचपन में, जब मैं सिर्फ 16 साल की थी, तब रूपाली ने मेरे मामा के साथ फिल्म 'दो आंखें बारह हाथ' में काम किया था. उस समय मैं रूपाली का हाथ नहीं छोड़ती थी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'रूपाली तब भी बहुत खूबसूरत, एनर्जेटिक, प्यारी और जमीन से जुड़ी हुई लगती थीं और आज भी वैसी ही हैं.'

आरती सिंह की पुरानी यादें हुईं ताजा

आरती ने आगे लिखा कि लगभग दो दशक बाद मिलने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इतना लंबा समय बीत गया है. दोनों के बीच बातचीत इतनी गर्मजोशी भरी थी कि पुरानी यादें ताजा हो गईं.

View this post on Instagram A post shared by Arti S Chauhan (@artisingh5)

आरती ने आखिरी में लिखा, 'रूपाली गांगुली को और ताकत मिले. उसके डायलॉग्स सच में आइकॉनिक हैं, इसलिए ये डायलॉग आज मेरा लेटेस्ट फेवरेट है.'

मालूम हो कि साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म 'दो आंखें बारह हाथ' एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें गोविंदा ने सागर नाम के लड़के का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी मां-बेटे के पुनर्मिलन और संघर्ष को दिखाती है, जिसके निर्देशक उनके भाई कीर्ति कुमार थे और जिसमें मधुवंती, अरुणा ईरानी, सदाशिव अमरापूरकर, और रूपाली जैसे कलाकार थे.

रूपाली गांगुली 'अनुपमा' के जरिए घर-घर में मशहूर हैं. उनका किरदार महिलाओं की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है. वहीं, आरती सिंह भी एक्टिंग और सोशल मीडिया एक्टिविटी से फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं.