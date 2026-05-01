बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का पहचम लहराने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भले ही शादी के बाद अमेरिका चली गई हों, लेकिन वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं. वो अपनी भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भूली नहीं हैं. प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में खुलाया किया को वो जब भी सफर करती हैं तो अपनी हैंडबैग में हमेशा हनुमान चालीसा और काला धागा लेकर चलती हैं. उनका मानना है कि ये उनकी बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं. प्रियंका चोपड़ा अपने पर्स में क्या-क्या लेकर चलती हैं, चलिए जानते हैं.

ये बुरी शक्तियों को दूर रखता है- प्रियंका चोपड़ा

'वोग इंडिया' को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि वो ट्रैवल करते समय अपने पर्स में परफ्यूम, हेयर स्प्रे और सनग्लास के अलावा नजर बट्टू (इविल आई) भी रखती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'इंडिया में हम काला धागा पहनते हैं. ये नजर बट्टू है, जो बुरी नजर से बचाव करने वाले ब्रेसलेट की तरह होता है. इसमें एक छोटा सा काला धागा पहना जाता है. इंडिया में हमारा मानना है कि ये बुरी शक्तियों को दूर रखता है. मुझे इन्हें एक साथ पहनना अच्छा लगता है. अपनी सुरक्षा के लिए जितना हो सके उतना अच्छा है. तो क्यों न करें?'

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प्रियंका चोपड़ा हमेशा साथ रखती हैं हनुमान चालीसा

प्रियंका ने अपने पर्स में हनुमान चालीसा की एक छोटी-सी किताब भी दिखाई. उन्होंने बताया कि वो इसे हमेशा अपने साथ क्यों रखती हैं? उन्होंने कहा, 'ये मेरी हनुमान चालीसा है, जो हनुमान जी की प्रार्थना है. इसे रोज पढ़ना चाहिए. मैं इसे हर दिन नहीं पढ़ती, लेकिन पूरी कोशिश करती हूं. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सभी जर्नी में मेरी रक्षा करती है.'

पोर्टेबल चार्जर पर लेबल, Epi-Pen और इन्हेलर भी रहता है साथ

इसके अलावा प्रियंका ने बताया कि वो अपने बैग में लेबल लगा पोर्टेबल चार्जर भी कैरी करती हैं. वो लेबल इसलिए लगाती हैं ताकि ये गुम न हो जाए. उन्होंने ये भी बताया कि वो घर में क्लोजेट से लेकर ड्रॉर और हर चीज पर लेबल लगाकर रखती हैं, नहीं तो कुछ चीजें पति निक जोनस के बैग में चली जाती हैं. प्रियंका ने बताया कि बैग में वो एक Epi-Pen भी रखती हैं, क्योंकि उन्हें एक खास तरह की एलर्जी है. प्रियंका के बैग में एक इन्हेलर भी रहता है, क्योंकि उन्हें अस्थमा है.

बैग में रहता है कपड़ों से दाग हटाने वाला पेन

प्रियंका चोपड़ा ने अपना पर्स दिखाया, जिसमें निक जोनस के साथ उनकी सबसे पहली तस्वीर भी थी, जो 2018 में खींची गई थी. इसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं. इसके अलावा टाइड पेन (दाग हटाने वाला) भी हमेशा उनके साथ रहता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'डिजाइनर कपड़ों के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता. मैंने गोल्डन ग्लोब्स के लिए बनी अपनी ड्रेस पर दाग लगा दिया था, क्योंकि मैं पिज्जा खा रही थी. मैंने तुरंत इसका इस्तेमाल किया और ड्रेस ठीक हो गई.'

इस फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म 'वाराणसी' के जरिए भारतीय सिनेमा पर वापसी कर रही हैं. महेश बाबू फिल्म के हीरो हैं. एसएस राजामौली फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होगी.

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