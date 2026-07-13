व्हीलचेयर पर बैठकर प्यारेलाल ने पत्नी सुनीला को दी आखिरी विदाई, देखें Video

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडव्हीलचेयर पर बैठकर प्यारेलाल ने पत्नी सुनीला शर्मा को दी आखिरी विदाई, Video देखकर नम हो जाएगी आंखें

व्हीलचेयर पर बैठकर प्यारेलाल ने पत्नी सुनीला शर्मा को दी आखिरी विदाई, Video देखकर नम हो जाएगी आंखें

प्यारेलाल की पत्नी सुनीला शर्मा पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं. उनके अंतिम संस्कार में संगीत जगत से कई हस्तियों ने शिरकत की. वहीं प्यारेलाल अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बैठकर अंतिम विदाई देते हुए नजर आए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Jul 2026 04:01 PM (IST)
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13 जुलाई की सुबह संगीत जगत से एक बुरी खबर सामने आई. महान संगीतकार प्यारेलाल की पत्नी सुनीला शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है. 12 जुलाई को उनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया था. जबकि सोमवार, 13 जुलाई को सुनीला का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान फैंस ने एक ऐसा भावुक पल देखा जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया. प्यारेलाल ने अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बैठकर अंतिम विदाई दी. इन पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को भावुक कर रहा है.

व्हीलचेयर पर बैठकर पत्नी को दी अंतिम विदाई

पत्नी सुनील शर्मा के निधन से प्यारेलाल को बड़ा झटका लगा है. शादी के बाद से उनका साथ 59 साल का था. हाल ही में इस कपल ने अपनी शादी की 59वीं सालगिरह मनाई थी और अब हमेशा-हमेशा के लिए सुनीला उनका साथ छोड़कर जा चुकी हैं.

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पत्नी सुनीला को प्यारेलाल ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी. इस दौरान वो पत्नी के पार्थिव शरीर के पास व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए. फिर उन्होंने आस-पास मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया. इस दौरान उनके चेहरे पर और उनकी आंखों में अपनी जीवनसंगिनी को खोने का गम साफ नजर आ रहा था. बता दें कि प्यारेलाल उम्र संबंधित समस्याओं के कारण चलने-फिरने में समर्थ है. वो इन दिनों व्हीलचेयर पर हैं. 

 
 
 
 
 
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सांताक्रूज श्मशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार 

सुनीला शर्मा का अंतिम संस्कार सांताक्रूज श्मशान घाट पर किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्यारेलाल ने ही पूरी की. इस दौरान वो अपने घर-परिवार के करीबी लोगों और दोस्तों के साथ नजर आए. संगीत जगत से जुड़ी कई हस्तियां सुनीला शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थीं.

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परिवार ने दी थी निधन की जानकारी

परिवार ने एक नोट शेयर करके सुनीला शर्मा के निधन की जानकारी शेयर की थी. वहीं उन्होंने परिवार के लोगों, दोस्तों और शुभचिंतकों का धन्यवाद भी किया था. बता दें कि प्यारेलाल और सुनीला शर्मा ने 22 मई 1967 को शादी की थी. इस साल 22 मई को उनकी  शादी के 59 साल पूरे हुए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 04:01 PM (IST)
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Pyarelal Sunila Sharma
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