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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं...' पति निक जोनास के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रोमांटिक पोस्ट

'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं...' पति निक जोनास के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रोमांटिक पोस्ट

निक जोनास के बर्थडे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक खास पोस्ट शेयर की है. एक्ट्रेस ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए पति पर जमकर प्यार लुटाया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनास 34 साल के हो गए हैं. उन्होंने 16 सितंबर 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब बर्थडे सेलिब्रेशन के एक दिन बाद प्रियंका ने निक के लिए सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने पति पर जमकर प्यार लुटाया है.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया क्यूज वीडियो
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर निक जोनास की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें निक अपनी बेटी मालती के साथ सिंगिंग रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में निक म्यूजिक बजा रहे हैं, वहीं मालती गाने की कोशिश करती सुनाई दे रही हैं. हालांकि, वीडियो में मालती का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनकी प्यारी सी आवाज सुनाई दे रही है. 

हम आपसे बहुत प्यार करते हैं...' पति निक जोनास के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रोमांटिक पोस्ट

'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं...'
वहीं, एक तस्वीर में प्रियंका निक को किस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके साथ दिल छू लेने वाला इमोशनल नोट भी शेयर किया है. प्रियंका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'उस इंसान को जन्मदिन की बधाई जो हर दिन हमारे सारे सपने सच करता है... हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, गागा.' प्रियंका की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी निक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. हुमा कुरैशी, सबा पटौदी और आजे महवश समेत कई सेलेब्स ने भी निक को बर्थडे विश किया है.

 
 
 
 
 
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कब हुई थी निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की शादी?
साल 2018 में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को शादी के लिए प्रपोज किया था. इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई. उनकी शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. शादी के करीब चार साल बाद, जनवरी 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया. 

हम आपसे बहुत प्यार करते हैं...' पति निक जोनास के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रोमांटिक पोस्ट

इस फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' से करीब आठ साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं. एसएस राजामौली फिल्म के डायरेक्टर हैं. फिल्म फिलहाल प्रोडक्शन स्टेज पर है और ये अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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