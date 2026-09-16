अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ अपने दूसरे सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस शो को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. शो में कौन-कौन से सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेंगे, इसे लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अब शो में एंट्री लेने वाले दो नाम सामने आ गए हैं. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ का हिस्सा बनने वाली हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी की ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में एंट्री

प्रियंका चाहर चौधरी एक बार फिर दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार हैं. ‘बिग बॉस 16’ के बाद से ही प्रियंका की फैन फॉलोइंग काफी मजबूत हुई है. अब एक्ट्रेस रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में नजर आने वाली हैं. शो में प्रियंका का गेम और उनका अंदाज देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

‘नागिन’ में दिखा था अलग अंदाज

प्रियंका चाहर चौधरी की गिनती टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है. उन्होंने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. हाल ही में वो टीवी शो ‘नागिन’ में नजर आई थीं, जहां उन्होंने नागिन का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा था. इस शो में प्रियंका का अंदाज उनके पिछले किरदारों से काफी अलग देखने को मिला था.

‘नागिन’ के बाद प्रियंका ने रियलिटी शो ‘बैटलग्राउंड सीजन 2’ में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस शो में वो मेंटर की भूमिका में नजर आई थीं. यहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स को गाइड करने के साथ-साथ अपने अनुभव भी शेयर किए. अब एक बार फिर रियलिटी शो के जरिए प्रियंका दर्शकों से जुड़ने वाली हैं.

स्वरा भास्कर भी होंगी शो का हिस्सा

‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में प्रियंका के अलावा बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी नजर आएंगी. स्वरा अपने बेबाक अंदाज और अलग तरह के किरदारों के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में शो में उनका अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. बता दें कि स्वरा पिछली बार अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आई थीं. इस शो में दोनों ने बतौर कपल हिस्सा लिया था और तीसरे नंबर पर रहे थे.

गोविंदा समेत ये सेलेब्स भी आ सकते हैं नजर

प्रियंका और स्वरा के अलावा शो में गोविंदा की एंट्री को लेकर भी चर्चा है. दावा किया जा रहा है कि गोविंदा अपने कमबैक के लिए इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. इनके अलावा सोरव बेदी, कायरा, निहारिका तिवारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनम दरबार, इन्फ्लुएंसर साक्षी श्रीवास, अर्चना गौतम, रजत दलाल, डॉली जावेद और प्रियंका जग्गा के नाम भी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बताए जा रहे हैं. हालांकि, इन नामों को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

जल्द शुरू होगा ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’

‘राइज एंड फॉल’ के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, जबकि दूसरे सीजन इंडियन क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते नजर आएंगे. पेंटहाउस और बेसमेंट की दो अलग-अलग दुनिया में खेले जाने वाले इस गेम में 15 सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगे, जिन्हें दो ग्रुप- 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' में बांटा जाएगा. जहां 'रूलर्स' पेंटहाउस की सुविधाओं का आनंद लेंगे, वहीं 'वर्कर्स' को बेसमेंट की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा.

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