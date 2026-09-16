गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री! स्वरा भास्कर का नाम भी कंफर्म

'राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री! स्वरा भास्कर का नाम भी कंफर्म

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में इस बार कई पॉपुलर चेहरों का तड़का लगने वाला है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी और स्वरा भास्कर की एंट्री की खबर सामने आई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Edited By: निशा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ अपने दूसरे सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस शो को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. शो में कौन-कौन से सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेंगे, इसे लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अब शो में एंट्री लेने वाले दो नाम सामने आ गए हैं. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ का हिस्सा बनने वाली हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी की ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में एंट्री
प्रियंका चाहर चौधरी एक बार फिर दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार हैं. ‘बिग बॉस 16’ के बाद से ही प्रियंका की फैन फॉलोइंग काफी मजबूत हुई है. अब एक्ट्रेस रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में नजर आने वाली हैं. शो में प्रियंका का गेम और उनका अंदाज देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. 

राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री! स्वरा भास्कर का नाम भी कंफर्म

‘नागिन’ में दिखा था अलग अंदाज
प्रियंका चाहर चौधरी की गिनती टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है. उन्होंने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. हाल ही में वो टीवी शो ‘नागिन’ में नजर आई थीं, जहां उन्होंने नागिन का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा था. इस शो में प्रियंका का अंदाज उनके पिछले किरदारों से काफी अलग देखने को मिला था.

ये भी पढ़ें:-'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी

‘नागिन’ के बाद प्रियंका ने रियलिटी शो ‘बैटलग्राउंड सीजन 2’ में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस शो में वो मेंटर की भूमिका में नजर आई थीं. यहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स को गाइड करने के साथ-साथ अपने अनुभव भी शेयर किए. अब एक बार फिर रियलिटी शो के जरिए प्रियंका दर्शकों से जुड़ने वाली हैं.

स्वरा भास्कर भी होंगी शो का हिस्सा
‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में प्रियंका के अलावा बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी नजर आएंगी. स्वरा अपने बेबाक अंदाज और अलग तरह के किरदारों के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में शो में उनका अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. बता दें कि स्वरा पिछली बार अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आई थीं. इस शो में दोनों ने बतौर कपल हिस्सा लिया था और तीसरे नंबर पर रहे थे. 

राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री! स्वरा भास्कर का नाम भी कंफर्म

गोविंदा समेत ये सेलेब्स भी आ सकते हैं नजर
प्रियंका और स्वरा के अलावा शो में गोविंदा की एंट्री को लेकर भी चर्चा है. दावा किया जा रहा है कि गोविंदा अपने कमबैक के लिए इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. इनके अलावा सोरव बेदी, कायरा, निहारिका तिवारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनम दरबार, इन्फ्लुएंसर साक्षी श्रीवास, अर्चना गौतम, रजत दलाल, डॉली जावेद और प्रियंका जग्गा के नाम भी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बताए जा रहे हैं. हालांकि, इन नामों को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. 

जल्द शुरू होगा ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’
‘राइज एंड फॉल’ के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, जबकि दूसरे सीजन इंडियन क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते नजर आएंगे. पेंटहाउस और बेसमेंट की दो अलग-अलग दुनिया में खेले जाने वाले इस गेम में 15 सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगे, जिन्हें दो ग्रुप- 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' में बांटा जाएगा. जहां 'रूलर्स' पेंटहाउस की सुविधाओं का आनंद लेंगे, वहीं 'वर्कर्स' को बेसमेंट की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा.

ये भी पढ़ें:-'उनके जैसा आर्टिस्ट न तो कोई हुआ है और न होगा', दिलजीत दोसांझ ने की गोविंदा की जमकर तारीफ

Input By : कलीम सलमानी
और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Choudhary Rise And Fall Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया 'बिग बॉस 20', टॉप 10 में शामिल ये शोज-फिल्में
ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया 'बिग बॉस 20', टॉप 10 में शामिल ये शोज-फिल्में
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इस वीक ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उड़ान के बाद टायर निकला, फिर बीच हवा में कांपने लगा विमान, बड़ा हादसा टला
उड़ान के बाद टायर निकला, फिर बीच हवा में कांपने लगा विमान, बड़ा हादसा टला
मध्य प्रदेश
धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाईकोर्ट से राहत, मिली जमानत
धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाईकोर्ट से राहत, मिली जमानत
इंडिया
अभिजीत दीपके का नया सोशल मीडिया पोस्ट, बोले- 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से...'
अभिजीत दीपके का नया सोशल मीडिया पोस्ट, बोले- 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से...'
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
PM मोदी से मिलते ही सुलझ गया बचपन के दोस्त का मैटर, BJP विधायक पीछे हटे
PM मोदी से मिलते ही सुलझ गया बचपन के दोस्त का मैटर, BJP विधायक पीछे हटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget