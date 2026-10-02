बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज अपनी फिल्मों के साथ-साथ बेबाक बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. अब एक बार फिर उनका एक वीडियो सुर्खियों में है. गांधी जयंती के मौके पर प्रकाश राज ने चुनावी व्यवस्था और मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है.

वहीं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर भी अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

प्रकाश राज ने सत्ता पर साधा निशाना



प्रकाश राज ने गांधी जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने गांधी जयंती की बधाई देते हुए अपने बयान की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद SIR और चुनावी व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ गुंडे ऐसे भी हैं, जो गोडसे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसने हमारे महात्मा गांधी की हत्या की थी. और यही वो गुंडे हैं, जो SIR के जरिए हमारे नागरिकों और हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.'

'गणेश जी का विसर्जन हो गया, ज्ञानू का बाकी है'

उन्होंने युवाओं और जनता का हौसला बढ़ाते हुए आगे कहा, 'लेकिन इस देश के युवा, सिविल सोसाइटी और कॉकरोचेस ऐसा नहीं होने देंगे. आज के दिन पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में नेहा बोरा इसकी अगुवाई कर रही हैं और मुंबई में कॉकरोचेस वापस आ गए हैं. जाइए, इसमें हिस्सा लीजिए.'

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रकाश राज ने कहा, 'इस देश में गणेश जी का विसर्जन तो हो गया, लेकिन ज्ञानू का विसर्जन अभी बाकी है. ज्ञानू और तुम भी, रंगा-बिल्ला... हो गया भाई, अब सब खत्म. हम ये सुनिश्चित करके रहेंगे कि तुम लोगों का काम काम तमाम हो जाए.'

प्रकाश राज पहले भी जता चुके हैं चिंता

प्रकाश राज का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वो इससे पहले भी SIR को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने कर्नाटक में नागरिक समूहों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया. उन्होंने SIR को वापस लेने और चुनाव आयोग से जुड़े फैसलों की जांच की मांग भी की है.

मुंबई के शिवाजी पार्क से होगी आंदोलन की शुरुआत

इस आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क से हो रही है. इसके साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी युवा और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. CJP के मुताबिक, मुंबई से शुरू होने वाला ये आंदोलन देश के 7 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा और अक्टूबर के अंत में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन के साथ खत्म होगा. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूचियों की स्वतंत्र जांच की है.

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विशाल ददलानी ने भी किया सपोर्ट

प्रकाश राज के अलावा फिल्ममेकर और संगीतकार विशाल ददलानी का नाम भी इस आंदोलन से जुड़ा है. उन्होंने भी युवाओं की मांगों के समर्थन में अपनी बात रखी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'गो ज्ञानू गो' और 'लोकतंत्र बचाओ' जैसे नारे लगाए गए.