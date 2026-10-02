Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड400 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' के सीक्वल का बजट कितना होगा? प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

400 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' के सीक्वल का बजट कितना होगा? प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Hanuman Ansh Sequel Budget: नीम करौली बाबा पर बेस्ड फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया है. अब इसके सीक्वल का भी ऐलान हो चुका है. यहां इसके सीक्वल का बजट जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

इस साल बॉलीवुड में एक कम बजट वाली फिल्म ने बड़े बजट वाली फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. दरअसल हम बात कर रहे हैं डिवोशनल ड्रामा 'हनुमान अंश' की. महज ​​2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और सिनेमाघरों में 50 दिन चलने के बाद भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है. वहीं अब इस फिल्म की प्रोड्यूसर ने इसकी सीक्वल के बजट को लेकर अपडेट दिया है.

क्या 'हनुमान अंश' के सीक्वल का बजट ज्यादा होगा?
दरअसल, दैनिक भास्कर के साथ एक इंटरव्यू में, फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बताया है कि पहली फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद क्या इसके सीक्वल का बजट काफी बढ़ेगा. अनुप्रिया ने कहा, "मेरी सोच बिल्कुल साफ है, मेरा मानना ​​है कि दूसरी फिल्म का बजट भी पहली फिल्म जैसा ही होना चाहिए. सिर्फ 10 करोड़ या 20 करोड़ ज्यादा लगाने से फिल्म बेहतर नहीं बन जाएगी. इससे वीएफएक्स या एआई का फालतू इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी कहानी को शायद जरूरत न हो, और इससे फिल्म की असलियत पर असर पड़ सकता है."

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 1 Live Updates: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 11.30 बजे तक 13 करोड़ के हुई पार
Live: 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 11.30 बजे तक 13 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, एयर एबुलेंस से मुंबई लाई जाएंगी एक्ट्रेस
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर
बॉलीवुड
Video: फैन ने अचानक पकड़ा सलमान खान का हाथ, सिक्योरिटी ने खींचकर किया दूर
सलमान खान को देखते ही बेकाबू हुआ फैन, पकड़ लिया भाईजान का हाथ, देखें वीडियो
बॉलीवुड
Drishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म
Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म

असलियत बनाए रखना है प्रायोरिटी
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का बजट बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उस दुनिया की असलियत बनाए रखना जिसे दिखाया जा रहा है.उन्होंने कहा, "हम जिस दौर को दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ किरदार ही अहम नहीं हैं. उस समय का नजारा, विजुअल टेक्सचर, माहौल और दुनिया भी उतनी ही जरूरी है. इसीलिए असलियत बनाए रखना हमारी प्रायोरिटी है. दर्शकों ने हमें बहुत प्यार और साथ दिया है, इसलिए हम पैसे बर्बाद नहीं कर सकते. हां, अगर अगली कहानी के लिए सच में ज्यादा बजट की जरूरत हुई, तो हम उसे बढ़ा देंगे."

'हनुमान अंश' के बारे में
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी 'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा की लाइफ पर बेस्ड एक बायोपिक फिल्म है. इस फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे सहायक भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म आजादी से पहले के भारत में रहने वाले लक्ष्मी नारायण नाम के एक युवा लड़के के शुरुआती जीवन की कहानी है, जो अपनी मां की मौत के बाद ईश्वर की खोज में घर छोड़ देता है. इसमें उत्तरी भारत में उनकी आगे की यात्रा और उनके नीम करौली बाबा बनने के सफर को दिखाया गया है.

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफ़िस पर इसकी शुरुआत धीमी रही, इसने सिर्फ 10 लाख कमाए. हालांकि, लोगों से मिली अच्छी प्रतिक्रिया के कारण तीसरे हफ्ते में इसकी रफ़्तार बढ़ गई. तब से, 'हनुमान अंश' ने दुनिया भर में 414 करोड़ और भारत में 300 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई की है. फिल्म की सफलता को देखते हुए, मेकर्स ने इसके सीक्वल की घोषणा की है. 

 

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 1 Live Updates: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 11.30 बजे तक 13 करोड़ के हुई पार
Live: 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 11.30 बजे तक 13 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, एयर एबुलेंस से मुंबई लाई जाएंगी एक्ट्रेस
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर
बॉलीवुड
Video: फैन ने अचानक पकड़ा सलमान खान का हाथ, सिक्योरिटी ने खींचकर किया दूर
सलमान खान को देखते ही बेकाबू हुआ फैन, पकड़ लिया भाईजान का हाथ, देखें वीडियो
बॉलीवुड
Drishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म
Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
बिहार
अनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह कराएंगे ये केंद्रीय मंत्री, JDU का बड़ा फैसला
अनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह कराएंगे ये केंद्रीय मंत्री, JDU का बड़ा फैसला
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
स्पोर्ट्स
ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना टी20 रिकॉर्ड
ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना टी20 रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
एग्रीकल्चर
डेयरी शुरू करने की प्लानिंग? चुनें गाय की ये नस्लें, 35 लीटर तक देती हैं दूध
डेयरी शुरू करने की प्लानिंग? चुनें गाय की ये नस्लें, 35 लीटर तक देती हैं दूध
टेक्नोलॉजी
Jio का Anniversary ऑफर, 1499 रुपये में 4G फोन पर 6 महीने डेटा फ्री
Jio का Anniversary ऑफर, 1499 रुपये में 4G फोन पर 6 महीने डेटा फ्री
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget