धनुष की फिल्म 'ओम' को मिक्स रिव्यूज मिले. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिल्म ने 4 दिनों दुनियाभर में 90 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आइए फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

कॉलीवुड स्पाई एक्शन ने सोमवार के 7.32 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में 1.5 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 8.82 करोड़ का बिजनेस किया. पहले दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 73.56 परसेंट गिरावट देखने को मिली. फिल्म ने पहले दिन 33.36 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने इंडिया नेट 56.45 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 66.62 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस किया. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 91.62 करोड़ कमाए. इसी के साथ 'ओम' धनुष की छठी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है.

इन फिल्मों को पछाड़ा

फिल्म ने 'रांझणा', 'कैप्टन मिलर', 'इडली कढ़ाई' और 'असुरन' को पछाड़ दिया है.

धनुष की टॉप 6 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर 'तेरे इस्क में' है. फिल्म ने 164 करोड़ कमाए. दूसरे नंबर पर 'रायन' है. फिल्म ने 155.35 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे नंबर पर 'कुबेरा' है. फिल्म ने 138.86 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे नंबर पर Thiruchitrambalam है. फिल्म ने 117.89 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें नंबर 'वाथी' है. इस फिल्म ने 116.2 करोड़ कमाए. छठे नंबर पर 'ओम' आ गई है. फिल्म ने 4 दिन में 91.62 करोड़ कमाए. सातवें नंबर 'रांझणा' है. इस फिल्म ने 87.26 करोड़ कमाए.

आठवें नंबर पर 'कैप्टन मिलर' है. फिल्म ने 75.43 करोड़ कमाए. नौवें नंबर 'इडली कढ़ाई' है. इस फिल्म ने 72.08 करोड़ का कलेक्शन किया. दसवें नंबर 'असुरन' है. इस फिल्म ने 67 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया. फिल्म में धनुष के अलावा ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को धनुष, श्रद्धा अग्रवाल, अजमत जगमग ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के लिए साई पल्लवी ने अपने बाल छोटे करवाए हैं.