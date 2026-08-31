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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट

'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट

'मिर्जापुर द मूवी' को सीबीएफसी से ए सर्टिफकेट के साथ मंजूरी मिल गई है. इसी के साथ इस फिल्म के इंटीमेट सीन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है साथ ही कई अपशब्द या तो म्यूट किए गए हैं या बदले गए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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ओटीटी पर जबरदस्त सक्सेस हासिल करने के बाद मिर्जापुर अब 'मिर्जापुर द मूवी' के तौर पर बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने आ रही है. इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से 'ए' सर्टिफिकेशन से साथ मंजूरी भी मिल गई है. वहीं अब खबर है कि इस फिल्म के सीन्स पर सीबीएफसी के कट भी लगाया है. यहां जानते हैं 'मिर्जापुर द मूवी' के कौन से सीन्स पर सीबीएफसी ने कैंची चलाई है.

'मिर्जापुर द मूवी' के कौन से सीन्स पर चली सीबीएफसी की कैंची
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 घंटे से ज्यादा के रनटाइम वाली 'मिर्जापुर द मूवी' के मेकर्स को सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से पहले कई सीन पर कट लगाने के लिए कहा था. रिपोर्ट के मुताबिक

  • सबसे पहले, 4 जगहों पर गालियों को म्यूट किया गया है.
  • 6 जगहों पर गालियों की जगह 'सही' शब्द इस्तेमाल किए गए हैं.
  •  'गले से लग जा' डायलॉग में भी बदलाव किया गया है.
  • फिल्म के पहले हाफ में एक शब्द को बदलकर 'कमर' कर दिया गया है,
  •  वहीं, इंटरवल के बाद वाले हिस्से में 'लंठ' शब्द (जिसका मतलब बेवकूफ होता है) को बदलने के लिए कहा गया. जाति से जुड़े एक रेफरेंस को भी बदलने के लिए कहा गया।
  • रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स से कहा गया कि वे विजुअल और साउंड में सही बदलाव करके इंटीमेट सीन को 50% कम करें.
  • ऐसा दो सीन में किया गया - एक पहले हाफ में और एक दूसरे हाफ में. नतीजतन, 35 सेकंड के इंटीमेट सीन हटा दिए गए हैं.

 

 
 
 
 
 
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हिंसा वाले सीन नहीं हटाए गए
दिलचस्प बात यह है कि सीबीएफसी ने हिंसा या खून-खराबे वाले किसी भी सीन को सेंसर नहीं किया। ये बदलाव होने के बाद, 'मिर्जापुर द मूवी' के मेकर्स को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया।. सर्टिफिकेट के मुताबिक, फिल्म की लंबाई 197.19 मिनट है. यानी ये फिल्म 3 घंटे, 17 मिनट और 19 सेकंड लंबी है.

'मिर्जापुर द मूवी'कब हो रही रिलीज? 
बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को रिलीज हो रही है और इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सुशांत सिंह और सबसे बढ़कर रवि किशन जैसे कलाकार नजर आएंगे. 

 

ये भी पढ़ें:-संडे को बॉक्स ऑफिस की रेस में 'टॉक्सिक' रही आगे, जानें- 'आवारापन 2'-'इरुमुडी' का हाल

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Published at : 31 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Mirzapur The Movie
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