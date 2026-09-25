संजय लीली भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. बीते दिन मेकर्स ने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक शेयर किया था और अब आलिया भट्ट का लुक भी सामने आ गया है.

मेकर्स ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया. पोस्टर में आलिया का ग्लैमरस लुक देखने को मिला.