अगर आप इस वीकेंड किसी ऐसी फ़िल्म की तलाश में हैं जो आपको जड़ों से भी जोड़े और भरपूर इमोशन के साथ थ्रिल भी दे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. देवांचल के जंगलों, वन देवी के रहस्य और छठ के रंगों में रंगी इस फ़िल्म में क्या कुछ खास है और क्या कमियां रह गईं, जानिये हमारे इस डिटेल्ड रिव्यू में

साउथ सिनेमा अपनी लोक-कथाओं और स्थानीय देवी-देवताओं पर फ़िल्में बनाकर बॉक्स ऑफिस पर राज करता रहा है. Kantara तुम्बाड जैसी फिल्मों की सक्सेस का सबसे बड़ा राज जमीन और लोक-संस्कृति से सीधा जुड़ाव रहा है। लंबे समय से हिंदी सिनेमा इस तरह के स्थानीय फ्लेवर से दूर था, लेकिन 'द वन' इसी कमी को पूरा करती है.

कैसी है फ़िल्म की कहानी?

कहानी देवांचल नाम के एक गांव में सेट की गई है, जहां 'वन देवी' का एक प्राचीन और सिद्ध मंदिर है. मान्यता है कि इस जंगल में रात के समय किसी का भी प्रवेश वर्जित है, क्योंकि रात में देवी का पहरा होता है. पूरा गांव इस आस्था को मानता है, लेकिन कहानी का मुख्य किरदार ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) इसे कोरा अंधविश्वास समझता है. इसके पीछे भी कुछ वजहे हैं

ऋषि मुंबई में रहने वाला एक मॉडर्न इंजीनियर है, जो छठ पूजा पर गांव जाने के बजाय वेकेशन पर गोवा जाने में यकीन रखता है. उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा दर्द यह है कि शादी के सालों बाद भी उसके बच्चे नहीं हो रहे, और आईवीएफ (IVF) कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव के चलते आखिरकार उसे छठ के पावन पर्व पर अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ देवांचल लौटना पड़ता है. गांव आकर भी ऋषि का तार्किक दिमाग वन देवी के नियमों को नहीं स्वीकारता. वह ग्रामीणों को चुनौती देकर खुद उस प्रतिबंधित जंगल में रात के अंधेरे में दाखिल होता है. हैरानी की बात यह होती है कि सब कुछ जानते हुए भी उसे कुछ नहीं होता. आखिर उसका इस वन और देवी से क्या कनेक्शन है? क्या वाकई वन देवी का कोई प्रकोप है या आस्था की आड़ में कुछ लोग डर का कारोबार चला रहे हैं? यह सस्पेंस फिल्म की जान है.

एक्टिंग

सिद्धार्थ मल्होत्रा- ऋषि के किरदार में सिद्धार्थ जंचे हैं, एक नास्तिक मॉडर्न युवक से लेकर भीतर से टूटे हुए बेबस पति तक हर इमोशन में वो जमे है.

तमन्ना भाटिया- ममता के किरदार में तमन्ना ने बेहतरीन काम किया है. एक बच्चे की आस में तड़पती माx का दर्द, उसकी आस्था और चेहरे पर दिखने वाली बेबसी को उन्होंने बेहद संजीदगी से जिया है.

श्वेता त्रिपाठी और अनूप सोनी- दोनों मंझे हुए कलाकार हैं और असरदार किरदारों में फिल्म के इमोशनल ग्राफ को मजबूती देते हैं.

मनीष पॉल- भारी इमोशंस और सस्पेंस के बीच मनीष पॉल अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग से हंसाते हैं.

सुनील ग्रोवर को अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है और उन्होंने अच्छा काम भी किया है.

डायरेक्शन

दीपक कुमार मिश्रा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है जो पंचायत सीरीज डायरेक्ट कर चुके है. टीवीएफ का ये बड़े पर्दे पर डेब्यू है, अरुणाभ कुमार ने कहानी लिखी है. दोनों की जोड़ी लोकल फ्लेवर के लिए फेमस है. ‘टीवीएफ पिचर्स', 'कोटा फैक्ट्री' और 'हाफ सीए' जैसे कल्ट शोज़ रचने वाले अरुणाभ कुमार की सबसे बड़ी खूबी है जड़ों से जुड़ी सच्चाई को पकड़ना. 'द वन' में भी देवांचल की बोली, छठ का इमोशन, घाटों की रौनक और गाँव के सामाजिक ताने-बाने को बिना किसी बनावटीपन के दिखाया गया है.

इसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. बॉलीवुड को ऐसी फिल्मों पर काम करना चाहिए

म्यूजिक अच्छा है. छठ का गाना पहले ही आ चुका है और लोगों को पसंद आ रहा है. फिल्म में भी ये गान ख़ूबसूरती लगा है

फ़िल्म का फर्स्ट हाफ तो एक मिनट भी बोर नहीं देता. सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी खिंची लगती है. रन टाइम कम में भी बनाई जा सकती थी

फ़िल्म देखें या न देखें?

'द वन' फैमिली एंटरटेनर है. ये फ़िल्म आपको निराश नहीं करेगी. अगर आपको 'कांतारा' और 'तुम्बाड' जैसी फिल्में पसंद आती हैं, तो 'द वन' को बड़े पर्दे पर एक बार ज़रूर देखना चाहिए.



रेटिंग- 3.5 स्टार