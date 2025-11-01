हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकार्तिक आर्यन ने शुरू की 'नागजिला' की शूटिंग, जानिए कब होगी रिलीज

कार्तिक आर्यन ने शुरू की 'नागजिला' की शूटिंग, जानिए कब होगी रिलीज

Naagzilla Movie: लंबे इंतजार के बाद कार्तिक आर्यन ने आखिरकार अपनी नई फिल्म ‘नागजिला’ की शूटिंग 1 नवंबर से शुरू कर दी है. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

कार्तिक आर्यन अब एक अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. उनकी पिछले साल आई फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ के बाद अब वो अपनी नई फिल्म ‘‘नागजिला’’ की शूटिंग 1 नवंबर से शुरू कर दी है.  जिसमें वे एक इच्छाधारी नाग का रोल निभाते नजर आएंगे . यह फिल्म अगले साल 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

मुंबई में शुरू हुई नागजिला की शूटिंग,
मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है और टीम अगले साल 14 अगस्त को इसे रिलीज करने की प्लानिंग बना रही है. यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन्स के सपोर्ट से बन रही है और कार्तिक आर्यन एक 'नाग' के रोल  को निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट की मानें तो कार्तिक की नागजिला में साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना भी लीड रोल में नजर आएंगी. कहा जा रहा है कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस के जरिए राशि ने मेकर्स को काफी इंप्रेस किया है. राशि ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ और ‘योद्धा’ जैसी दो बिल्कुल अलग फिल्मों और रोल से खुद को साबित किया है. उन्होंने हाल ही में फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ भी साइन की है, जो उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग है.

‘नागजिला’ 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक
नागजिला अब ऑफिशियली तौर पर 2026 की सबसे मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म नाग पंचमी और स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली बाकी सभी फिल्मों के लिए एक नया वार सेट करेगी. यह फिल्म कार्तिक आर्यन द्वारा धर्मा प्रोडक्शन के साथ की जा रही दूसरी धमाकेदार फिल्म भी है, इससे पहले उन्होंने “तू मेरी मैं तेरा” और “मैं तेरा तू मेरी” जैसी फिल्में की थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

कार्तिक आर्यन वर्कफ्रंट
कार्तिक आर्यन की अपकमिंग के बात करे तो वो अनुराग बसु की फिल्म, 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी', जो 31 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी और 'आशिकी 3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.

Published at : 01 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Bhool Bhulaiyaa 3 Naagzilla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, Postmortem को लेकर डॉक्टर का बड़ा दावा
सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
इंडिया
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
ट्रेंडिंग
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
ABP NEWS
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Embed widget