कार्तिक आर्यन ने शुरू की 'नागजिला' की शूटिंग, जानिए कब होगी रिलीज

कार्तिक आर्यन अब एक अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. उनकी पिछले साल आई फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ के बाद अब वो अपनी नई फिल्म ‘‘नागजिला’’ की शूटिंग 1 नवंबर से शुरू कर दी है. जिसमें वे एक इच्छाधारी नाग का रोल निभाते नजर आएंगे . यह फिल्म अगले साल 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

मुंबई में शुरू हुई नागजिला की शूटिंग,

मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है और टीम अगले साल 14 अगस्त को इसे रिलीज करने की प्लानिंग बना रही है. यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन्स के सपोर्ट से बन रही है और कार्तिक आर्यन एक 'नाग' के रोल को निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट की मानें तो कार्तिक की नागजिला में साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना भी लीड रोल में नजर आएंगी. कहा जा रहा है कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस के जरिए राशि ने मेकर्स को काफी इंप्रेस किया है. राशि ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ और ‘योद्धा’ जैसी दो बिल्कुल अलग फिल्मों और रोल से खुद को साबित किया है. उन्होंने हाल ही में फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ भी साइन की है, जो उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग है.

‘नागजिला’ 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक

नागजिला अब ऑफिशियली तौर पर 2026 की सबसे मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म नाग पंचमी और स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली बाकी सभी फिल्मों के लिए एक नया वार सेट करेगी. यह फिल्म कार्तिक आर्यन द्वारा धर्मा प्रोडक्शन के साथ की जा रही दूसरी धमाकेदार फिल्म भी है, इससे पहले उन्होंने “तू मेरी मैं तेरा” और “मैं तेरा तू मेरी” जैसी फिल्में की थीं.

कार्तिक आर्यन वर्कफ्रंट

कार्तिक आर्यन की अपकमिंग के बात करे तो वो अनुराग बसु की फिल्म, 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी', जो 31 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी और 'आशिकी 3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.