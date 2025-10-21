बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक कादर खान का कल 88वां जन्मदिन है. एक्टर ने ड्रामा से लेकर फिल्मों तक अपनी कलाकारी से सभी को चौंकाया. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कादर खान को लोग उनके कई टेलेंट के वजह से भी याद करते हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर जानिए उनसे जुड़ी ये खास बातें.

मल्टी टैलेंटेड स्टार थे कादर खान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को हुआ. बचपन में उनके परिवार ने आर्थिक तंगी के वजह से कई मुश्किलों का सामना किया. लेकिन अभिनेता ने हार नहीं मानी. मेहनत और टेलेंट के दम पर उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया. भले अब एक्टर हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी लीगेसी को हमेशा याद किया जाता है. अभिनेता के बारे में जान लीजिए ये दिलचस्प बातें –

फिल्मों में आने के पहले कादर ने अपनी पढ़ाई पूरी को. उनकी मां ने हमेशा सिखाया था कि पढ़ाई ही इंसान को बड़ा बनाता है. अभिनेता ने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है. इसके बाद वो मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर बने.

कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था. इसके अलावा वो पढ़ने और लिखने में भी दिलचस्प रखते थे. कॉलेज के एनुअल में उन्होंने एक नाटक लिखा और इस इवेंट में उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई जिन्होंने कादर खान के लिए बॉलीवुड के रस्ते खोल दिए

एक्टर के अपने करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म 'दाग' से की थी. भले उनका रोल छोटा सा ही रहा लेकिन अपने दमदार अभिनय और डायलॉग से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

इसके बाद उन्होंने अपने लेखनी से सबको इंप्रेस किया. कादर खान ने कई फिल्मों के डायलॉग लिखे जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. अभिनेता ने 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे थे.

कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हमेशा ही अपने किरदारों के जरिए उन्होंने ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. लेकिन खलनायक और कॉमिक किरदारों में तो जैसे उन्होंने महारथ हासिल कर ली थी.

कादर खान को अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ फिल्मों में दर्शकों ने बहुत पसंद किया. उनकी डायलॉग डिलीवरी और गंभीर बात को भी कॉमिक स्टाइल में बयां करने के अंदाज की आज भी लोग सराहना करते हैं. तीन दशक के लंबे करियर में उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम से सबकी वाहवाही लूटी.

अभिनेता को उनके बेहतरीन परफार्मेंस के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स से भी नवाजा गया है. 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ तो वहीं 9 बार वो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए नामांकित हुए हैं. अपने करियर में उन्होंने बॉलीवुड को भी रंगीन बना दिया.



कब्रिस्तान से शुरू हुआ था फिल्मी सफर

लाइव हिंदुस्तान के रिपोर्ट की मानें तो कादर खान के एक्टिंग के सफर की शुरुआत कब्रिस्तान से हुई था. बचपन में वो अपने घर के पास कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद कर रहे थे. इसी तरह एक दिन अशरफ खान की नजर उनपर पड़ी और उन्होंने अपने नाटक के लिए कादर खान को फाइनल कर लिया. कथित तौर पर 1977 की फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर' में कब्रिस्तान वाला सीन कादर खान के घर के पास ही शूट हुआ था.



भारत, अफगानिस्तान और कनाडा से था खास रिश्ता

बॉलीवुड के हरफनमौला एक्टर कादर का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल में हुआ था. इस वजह से उनकी जन्मभूमि अफगानिस्तान से अभिनेता का खास रिश्ता रहा. लेकिन बाद में उनका परिवार काबुल से भारत आ गया और वो मुंबई में रहने लगे. आगे जाकर कादर खान की कर्मभूमि भारत बन गई. मुंबई में रहकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. फिल्मों में काम करने के बाद वो कनाडा चले गए और वहीं रहने लगे. उन्हें कनाडा की नागरिकता मिल गई. अभिनेता ने अपनी आखिरी सांसे भी विदेशी धरती कनाडा में ही ली थी.