हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद करने वाले कादर खान से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

Birthday Special: कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद करने वाले कादर खान से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

Kader Khan Birthday Special: हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे कादर खान. एक्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग हर चीज में अभिनेता माहिर रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर जानें उनसे जुड़ी खास बातें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक कादर खान का कल 88वां जन्मदिन है. एक्टर ने ड्रामा से लेकर फिल्मों तक अपनी कलाकारी से सभी को चौंकाया. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कादर खान को लोग उनके कई टेलेंट के वजह से भी याद करते हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर जानिए उनसे जुड़ी ये खास बातें. 

मल्टी टैलेंटेड स्टार थे कादर खान 
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को हुआ. बचपन में उनके परिवार ने आर्थिक तंगी के वजह से कई मुश्किलों का सामना किया. लेकिन अभिनेता ने हार नहीं मानी. मेहनत और टेलेंट के दम पर उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया. भले अब एक्टर हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी लीगेसी को हमेशा याद किया जाता है. अभिनेता के बारे में जान लीजिए ये दिलचस्प बातें –

  • फिल्मों में आने के पहले कादर ने अपनी पढ़ाई पूरी को. उनकी मां ने हमेशा सिखाया था कि पढ़ाई ही इंसान को बड़ा बनाता है. अभिनेता ने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है. इसके बाद वो मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर बने. 
  • कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था. इसके अलावा वो पढ़ने और लिखने में भी दिलचस्प रखते थे. कॉलेज के एनुअल में उन्होंने एक नाटक लिखा और इस इवेंट में उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई जिन्होंने कादर खान के लिए बॉलीवुड के रस्ते खोल दिए
  • एक्टर के अपने करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म 'दाग' से की थी. भले उनका रोल छोटा सा ही रहा लेकिन अपने दमदार अभिनय और डायलॉग से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. 
  • इसके बाद उन्होंने अपने लेखनी से सबको इंप्रेस किया. कादर खान ने कई फिल्मों के डायलॉग लिखे जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. अभिनेता ने 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे थे. 
  • कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हमेशा ही अपने किरदारों के जरिए उन्होंने ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. लेकिन खलनायक और कॉमिक किरदारों में तो जैसे उन्होंने महारथ हासिल कर ली थी. 
  • कादर खान को अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ फिल्मों में दर्शकों ने बहुत पसंद किया. उनकी डायलॉग डिलीवरी और गंभीर बात को भी कॉमिक स्टाइल में बयां करने के अंदाज की आज भी लोग सराहना करते हैं. तीन दशक के लंबे करियर में उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम से सबकी वाहवाही लूटी. 
  • अभिनेता को उनके बेहतरीन परफार्मेंस के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स से भी नवाजा गया है. 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ तो वहीं 9 बार वो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए नामांकित हुए हैं. अपने करियर में उन्होंने बॉलीवुड को भी रंगीन बना दिया.
    Birthday Special: कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद करने वाले कादर खान से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

कब्रिस्तान से शुरू हुआ था फिल्मी सफर
लाइव हिंदुस्तान के रिपोर्ट की मानें तो कादर खान के एक्टिंग के सफर की शुरुआत कब्रिस्तान से हुई था. बचपन में वो अपने घर के पास कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद कर रहे थे. इसी तरह एक दिन अशरफ खान की नजर उनपर पड़ी और उन्होंने अपने नाटक के लिए कादर खान को फाइनल कर लिया. कथित तौर पर 1977 की फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर' में कब्रिस्तान वाला सीन कादर खान के घर के पास ही शूट हुआ था.
Birthday Special: कब्रिस्तान में बैठकर डायलॉग याद करने वाले कादर खान से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

भारत, अफगानिस्तान और कनाडा से था खास रिश्ता
बॉलीवुड के हरफनमौला एक्टर कादर का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल में हुआ था. इस वजह से उनकी जन्मभूमि अफगानिस्तान से अभिनेता का खास रिश्ता रहा. लेकिन बाद में उनका परिवार काबुल से भारत आ गया और वो मुंबई में रहने लगे. आगे जाकर कादर खान की कर्मभूमि भारत बन गई. मुंबई में रहकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. फिल्मों में काम करने के बाद वो कनाडा चले गए और वहीं रहने लगे. उन्हें कनाडा की नागरिकता मिल गई. अभिनेता ने अपनी आखिरी सांसे भी विदेशी धरती कनाडा में ही ली थी.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Kader Khan Daag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
IND vs AUS: एडिलेड के बादशाह हैं विराट कोहली, दमदार रिकॉर्ड से कांप रहे होंगे कंगारू; आंकड़े उड़ा देंगे ऑस्ट्रेलिया की नींद
एडिलेड के बादशाह हैं विराट कोहली, दमदार रिकॉर्ड से कांप रहे होंगे कंगारू; आंकड़े उड़ा देंगे ऑस्ट्रेलिया की नींद
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
IND vs AUS: एडिलेड के बादशाह हैं विराट कोहली, दमदार रिकॉर्ड से कांप रहे होंगे कंगारू; आंकड़े उड़ा देंगे ऑस्ट्रेलिया की नींद
एडिलेड के बादशाह हैं विराट कोहली, दमदार रिकॉर्ड से कांप रहे होंगे कंगारू; आंकड़े उड़ा देंगे ऑस्ट्रेलिया की नींद
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget