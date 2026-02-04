एक्सप्लोरर
'ब्लैक' के हुए 21 साल पूरे, ये दमदार फैक्ट बनाते है भंसाली की इस फिल्म को मॉडर्न क्लासिक
21 Years of Black: 4 फरवरी को फिल्म ब्लैक की रिलीज को 21 साल पूरे हो रहे हैं. इस खास मौके पर चलिए नजर डालते हैं फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट पर जो इसे खास बनाते है.
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' उन फिल्मों में से है जो शोर नहीं मचाती लेकिन दिल के अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती है. जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसने अपनी अलग कहानी और दमदार एक्टिंग से सबको चौंका दिया था. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा असर छोड़ा कि आज भी इस फिल्म का जिक्र होते ही वो इमोशनल सीन याद आ जाते हैं.
Published at : 04 Feb 2026 08:38 PM (IST)
