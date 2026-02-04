'ब्लैक' के हुए 21 साल पूरे, ये दमदार फैक्ट बनाते है भंसाली की इस फिल्म को मॉडर्न क्लासिक

4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई ब्लैक आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों में गिनी जाती है. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने इसमें अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी है. इमोशन से भरी कहानी असरदार म्यूजिक और मजबूत सीन के साथ इस फिल्म ने कहानी कहने के पुराने तरीकों को तोड़ दिया था. 4 फरवरी को ब्लैक की रिलीज को 21 साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ कम जाने-पहचाने और खास किस्से जो इसे आज भी क्लासिक बनाते हैं.