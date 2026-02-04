हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ब्लैक' के हुए 21 साल पूरे, ये दमदार फैक्ट बनाते है भंसाली की इस फिल्म को मॉडर्न क्लासिक

'ब्लैक' के हुए 21 साल पूरे, ये दमदार फैक्ट बनाते है भंसाली की इस फिल्म को मॉडर्न क्लासिक

21 Years of Black: 4 फरवरी को फिल्म ब्लैक की रिलीज को 21 साल पूरे हो रहे हैं. इस खास मौके पर चलिए नजर डालते हैं फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट पर जो इसे खास बनाते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 08:38 PM (IST)
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' उन फिल्मों में से है जो शोर नहीं मचाती लेकिन दिल के अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती है. जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसने अपनी अलग कहानी और दमदार एक्टिंग से सबको चौंका दिया था. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा असर छोड़ा कि आज भी इस फिल्म का जिक्र होते ही वो इमोशनल सीन याद आ जाते हैं.

फेमस फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली जिनका नाम अक्सर राज कपूर और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है अपने करियर में कई यादगार और दमदार फिल्में दे चुके हैं. इन्हीं फिल्मों में से एक है 'ब्लैक' जिसने भंसाली के करियर को बिल्कुल नया मोड़ दिया. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि भंसाली सिर्फ भव्य सेट और शानदार विजुअल्स ही नहीं बल्कि गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानियां भी उतनी ही खूबसूरती से दिखा सकते हैं.
4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई ब्लैक आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों में गिनी जाती है. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने इसमें अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी है. इमोशन से भरी कहानी असरदार म्यूजिक और मजबूत सीन के साथ इस फिल्म ने कहानी कहने के पुराने तरीकों को तोड़ दिया था. 4 फरवरी को ब्लैक की रिलीज को 21 साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ कम जाने-पहचाने और खास किस्से जो इसे आज भी क्लासिक बनाते हैं.
Published at : 04 Feb 2026 08:38 PM (IST)
