ईशा कोप्पिकर ने इस वजह से 'दिल चाहता है' में काम करने से कर दिया था मना, अब होता है पछतावा

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने अपनी शानदार एक्टिंग से हमेशा फैंस को इंप्रेस किया है. उन्होंने कृष्णा कॉटेज, डॉन, मैंने प्यार क्यों किया जैसी कई फिल्मों से फैंस को इंप्रेस किया है. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्म दिल चाहता है के लिए अप्रोच किया गया था. दिल चाहता है से फरहान अख्तर ने अपना डायरेक्शन में डेब्यू किया था. हालांकि ईशा ने उन्होंने पहले ही प्यार इश्क और मोहब्बत साइन कर ली थी, जिसके कारण उन्होंने दिल चाहता है को ठुकरा दिया. इस बात का अब पछतावा होता है.

दिल चाहता है कि बात करें तो इसमें आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा अहम किरदार निभाते नजर आए थे. ये क्लट क्लासिक फिल्म है. अब ईशा को इस क्लासिक फिल्म में काम न कर पाने का पछतावा होता है.

सबसे ज्यादा है पछतावा

ईशा ने बॉलीवुड बबल्स को दिए इंटरव्यू में दिल चाहता है के बारे में बात करते हुए कहा- दिल चाहता है को मना करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है. मैंने प्यार इश्क मोहब्बत फिल्म साइन की थी, और मैं आसानी से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कह सकती थी कि मैं दिल चाहता है भी करना चाहती हूं या मैं आपकी फिल्म छोड़कर दिल चाहता है करना चाहती हूं, लेकिन उस समय मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और मेरी जिंदगी में वैल्यूज इतनी ज़्यादा हैं कि एक बार जब मैं किसी चीज के लिए कमिट कर देती हूं, तो मैं अपनी भी नहीं सुनती. मुझे लगता है कि ये सलमान खान का डायलॉग मेरी जिंदगी के लिए है.

ईशा ने आगे कहा- 'मैंने सोचा कि उनकी फिल्म साइन करने के बाद मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूं? मुझे लगता है कि मुझे कुछ जुगाड़ करना चाहिए था. मैं दोनों फिल्में कर सकती थी या उसके बजाय 'दिल चाहता है' चुन सकती थी क्योंकि बदकिस्मती से, 'प्यार इश्क मोहब्बत' उतनी बड़ी हिट नहीं हुई और 'दिल चाहता है' एक कल्ट फिल्म बन गई.' ईशा को फिल्म में सैफ अली खान के अपोजिट पूजा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था. यह रोल फिल्म में सोनाली कुलकर्णी ने निभाया था.