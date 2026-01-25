प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

गोविंदा को स्कूल के एनुअल डे फंक्शन्स में देखा गया. शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित दो अलग-अलग स्कूल फंक्शन में उन्होंने शिरकत की, जहां स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया. इन फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गए.

एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा

दिन के फंक्शंन में गोविंदा संगम इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ब्लैक-व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था. स्टेज पर पहुंचते ही लोगों ने उनसे डांस करने की फरमाइश कर दी. इसके बाद गोविंदा ने अपने सुपरहिट गाने ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ पर अचानक डांस शुरू कर दिया. उन्होंने ‘अंगना में बाबा’ गाना भी गाया और अपनी फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग्स भी सुनाए, जिसे देखकर लोग खूब खुश हो गए. वहीं शाम के फंक्शन में गोविंदा व्हाइट सूट में नजर आए. यहां भी उन्होंने स्टेज पर डांस और सिंगिंग से समा बांध दिया. इसके अलावा उन्होंने एनुअल डे फंक्शन की शुरुआत करते हुए दीप जलाया और फंक्शन को और खास बना दिया.