प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

गोविंदा को स्कूल के एनुअल डे फंक्शन्स में देखा गया. शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित दो अलग-अलग स्कूल फंक्शन में उन्होंने शिरकत की, जहां स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया. इन फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गए.
दिन के फंक्शंन में गोविंदा संगम इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ब्लैक-व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था. स्टेज पर पहुंचते ही लोगों ने उनसे डांस करने की फरमाइश कर दी. इसके बाद गोविंदा ने अपने सुपरहिट गाने ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ पर अचानक डांस शुरू कर दिया. उन्होंने ‘अंगना में बाबा’ गाना भी गाया और अपनी फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग्स भी सुनाए, जिसे देखकर लोग खूब खुश हो गए. वहीं शाम के फंक्शन में गोविंदा व्हाइट सूट में नजर आए. यहां भी उन्होंने स्टेज पर डांस और सिंगिंग से समा बांध दिया. इसके अलावा उन्होंने एनुअल डे फंक्शन की शुरुआत करते हुए दीप जलाया और फंक्शन को और खास बना दिया.
पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं गोविंदा
बता दें, पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर अफेयर और रिश्तों में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं. अब इन चर्चाओं पर खुद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. ANI से बातचीत में गोविंदा ने कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है.
उन्होंने कहा, 'दौलत और शोहरत किसी को नहीं बख्शती. ऐसी साजिशें हर किसी के साथ नहीं होतीं. मैंने इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर के साथ ऐसा होते देखा है और अब मेरे साथ हो रहा है. मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को इससे बचाए. मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है.' गोविंदा ने खुद को एक सिंपल इंसान बताया और कहा कि वह अपनी मां के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं और धार्मिक हैं.
शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
एक्टर गोविंदा ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में दरार की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि अब बोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि चुप रहने से लोग उन्हें कमजोर समझने लगे थे. ANI से बातचीत में गोविंदा ने कहा कि कई बार चुप्पी ही लोगों को गलत सोचने का मौका दे देती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें अनजाने में परिवार के कुछ लोग भी शामिल किए जा सकते हैं. काम को लेकर गोविंदा ने साफ किया कि वह लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसे शिकायत न समझा जाए. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कई फिल्में ठुकराई हैं और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है.