हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

Govinda Dance Video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हाल ही में प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

गोविंदा को स्कूल के एनुअल डे फंक्शन्स में देखा गया. शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित दो अलग-अलग स्कूल फंक्शन में उन्होंने शिरकत की, जहां स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया. इन फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गए. 

एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा
दिन के फंक्शंन में गोविंदा संगम इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ब्लैक-व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था. स्टेज पर पहुंचते ही लोगों ने उनसे डांस करने की फरमाइश कर दी. इसके बाद गोविंदा ने अपने सुपरहिट गाने ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ पर अचानक डांस शुरू कर दिया. उन्होंने ‘अंगना में बाबा’ गाना भी गाया और अपनी फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग्स भी सुनाए, जिसे देखकर लोग खूब खुश हो गए. वहीं शाम के फंक्शन में गोविंदा व्हाइट सूट में नजर आए. यहां भी उन्होंने स्टेज पर डांस और सिंगिंग से समा बांध दिया. इसके अलावा उन्होंने एनुअल डे फंक्शन की शुरुआत करते हुए दीप जलाया और फंक्शन को और खास बना दिया.
 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ritesh Prajapati (@riteshprajapati767)

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं गोविंदा
बता दें, पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर अफेयर और रिश्तों में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं. अब इन चर्चाओं पर खुद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. ANI से बातचीत में गोविंदा ने कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा, 'दौलत और शोहरत किसी को नहीं बख्शती. ऐसी साजिशें हर किसी के साथ नहीं होतीं. मैंने इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर के साथ ऐसा होते देखा है और अब मेरे साथ हो रहा है. मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को इससे बचाए. मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है.' गोविंदा ने खुद को एक सिंपल इंसान बताया और कहा कि वह अपनी मां के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं और धार्मिक हैं.

शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरों पर तोड़ी चुप्पी 
एक्टर गोविंदा ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में दरार की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि अब बोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि चुप रहने से लोग उन्हें कमजोर समझने लगे थे.  ANI से बातचीत में गोविंदा ने कहा कि कई बार चुप्पी ही लोगों को गलत सोचने का मौका दे देती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें अनजाने में परिवार के कुछ लोग भी शामिल किए जा सकते हैं. काम को लेकर गोविंदा ने साफ किया कि वह लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसे शिकायत न समझा जाए. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कई फिल्में ठुकराई हैं और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है. 

और पढ़ें
Published at : 25 Jan 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget