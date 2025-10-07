एकता कपूर ने एक्टर्स से पब्लिकली मांगी माफी, यह है वजह

टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर ने एक वीडियो जारी करते हुए उन सभी एक्टर्स से पब्लिकली माफी मांगी है, जिनकी उन्होंने सालों से आलोचना की है.इसकी वजह भी सामने आ गई है.

एकता कपूर ने एड विवाद के बाद एक्टर्स से मांगी माफी

टेलीविजन और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर एक वीडियो अपलोड किया. इसमें एकता कहती हैं, एडवरटाइजमेंट में अपने हालिया विवाद के बाद मैं उन सभी एक्टर्स से पब्लिकली रूप से माफी मांगना चाहती हूं, जिनसे मैंने कहा था, 'आपकी एक्टिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं था.' मुझे सच में पछतावा है. दरअसल, हाल ही में एकता कपूर कई तरह के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में नजर आई थीं. इनमें एक एडवरटाइजमेंट में उन्होंने दावा किया था, ‘मैंने दुनिया को के-ड्रामा दिया‘, जो उनके मशहूर टीवी सीरियल्स ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कहानी घर घर की’, ‘कुसुम’ और ‘पवित्र रिश्ता’ की तरफ इशारा था.

मुझे अपने शब्दों पर पछतावा है-एकता कपूर

इनमें से कुछ में वह कहती दिखी थीं, कुछ एक्टर तो ऐसे थे, जो एक्टिंग तक नहीं करना जानते थे. इसके चलते एकता कपूर की खूब क्रिटिसिजम हुई थी. हालांकि, यह एडवरटाइजमेंट अब सोशल मीडिया से हटा लिया गया है, लेकिन खुद की किरकिरी होते देख एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली.दूसरी तरफ एकता कपूर की फिल्म ‘कटहल’ को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म' के रूप में सम्मानित किया गया था.

‘कटहल’ की जीत पर एकता कपूर का इमोशनल रिएक्शन

इस फिल्म को गुनीत मोंगा और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, विजय राज और राजपाल यादव जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म को यशोवर्धन मिश्रा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी अशोक मिश्रा ने लिखी है. राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने के बाद एकता कपूर ने एक पोस्ट में लिखा था, राष्ट्रीय अवार्ड और कटहल की जीत का जश्न मनाना बालाजी की पूरी टीम के लिए एक मैजिकल मोमेंट्स है. यह कहानी प्रामाणिक, अनोखे इंडियन नॉरेटिव पर प्रकाश डालने के लिए रची गई थी और आज की मान्यता इस सफर को मेमोरेबल बनाती है.