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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म

'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म

Drishyam 3 Box office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को भी कमाल कर दिया था. इसने 50 करोड़ का आंकड़ा दूसरे दिन भी पार किया और एक और रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Oct 2026 04:19 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' इस साल 2026 की बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्मों में नंबर वन पर आ गई है. इसे हर कोई पसंद कर रहा है. फिल्म में अजय देवगन और जयदीप अहलावत की जोड़ी पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया है. यही वजह है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. 

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने जहां 50 करोड़ से ज्यादा पहले दिन कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन भी हाफ सेंचुरी लगाने से ये पीछे नहीं रही, जिसके बाद फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी. इसी के साथ ही इसने फर्स्ट सैटरडे और 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया. चलिए बताते हैं फिल्म का कलेक्शन.

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'दृश्यम 3' का पहले शनिवार डे-2 का कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने दूसरे दिन यानी कि पहले शनिवार को 52 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, पहले दिन के मुकाबले फिल्म की दूसरे दिन कमाई 16.12% गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 114 करोड़ रहा. इसका ग्रॉस कलेक्शन 134.52 करोड़ रहा था.

यह भी पढ़ें: 27 नया पैसा लेकर मुंबई आए थे जावेद अख्तर, 3 दिन फुटपाथ पर सोए, कहा- 'यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ'

इसके साथ ही 'दृश्यम 3' की तीसरे दिन की कमाई को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 177-182 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

पहले शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बनी 'दृश्यम 3'

इसी के साथ ही 'दृश्यम 3' ने फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म बन गई है. इसने 'स्त्री 2' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने कोईमोई के मुताबिक, 45.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. देखिए फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 117 करोड़
2. जवान- 77.83 करोड़
3.एनिमल- 67.27 करोड़
4. पठान- 53.25 करोड़
5. दृश्यम 3- 52 करोड़
6. स्त्री 2- 45.7 करोड़ 

टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री (2026)

यही नहीं, 'दृश्यम 3' की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में भी एंट्री हो चुकी है. ये 114 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ही इस साल 2026 की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'कॉकटेल 2' (104.53 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, तीसरे दिन 'आवारापन 2' (156.12 करोड़) जैसी फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
3. हनुमान अंश- 321.73 करोड़
4. मिर्जापुर द मूवी- 232.92 करोड़
5. भूत बंगला- 199.23 करोड़
6. धमाल 4- 177.92 करोड़
7. आवारापन 2- 156.12 करोड़
8. वेलकम टू द जंगल- 137.93 करोड़
9. दृश्यम 3- 114 करोड़ (2 दिन)
10. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Oct 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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