'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने खरीदी नई चमचमाती मर्सिडीज कार, करोड़ों में है कीमत

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को आखिरी बार फिल्म 'आवारापन 2' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने शानदार काम किया था और इसके लिए उनकी तारीफ भी काफी हुई थी. फिल्म भी हिट हुई थी. इसे देखने के बाद लोगों ने कहा भी था कि इससे इमरान हाशमी फ्लेवर वापस आ चुका है. ऐसे में अब एक्टर के कार कलेक्शन में इजाफा हुआ है.

दरअसल, 'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने नई लग्जरी कार खरीदी है. Clinton Pereira की इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, अभिनेता ने मर्सिडीज की नई चमचमाती लग्जरी कार खरीदी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

इमरान हाशमी की नई कार

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, इमरान हाशमी ने व्हाइट कलर की नई मर्सिडीज चमचमाची कार खरीदी है. ये थार स्टाइल में है. एक्टर ने मर्सिडीज की AMG G 63 कार खरीदी है, जिसका आइकॉनिक डिजाइन फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं इसका कलर भी व्हाइट है. पोस्ट में लिखा गया है, 'इमरान हाशमी के गैरेज में नई कार की एंट्री हुई है.'

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कार वाला की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान हाशमी की मर्सिडीज कार का एक्स शोरूम प्राइज 3.74 करोड़ रुपये है. वहीं, इसका प्रो वर्जन 4.43 करोड़ का बताया जा रहा है. इमरान की कार की पोस्ट को हजारों में लाइक्स मिल चुके हैं. तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. आपको बता दें कि इसके दो साल पहले इमरान हाशमी ने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी, जिसकी कीमत 12.25 करोड़ बताई गई थी.

इमरान हाशमी का प्रोफेशनल फ्रंट

'आवारापन 2' के अलावा इमरान हाशमी के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गनमास्टर G9' और 'जी 2/ गुडचारी 2' में नजर आने वाली हैं, जो कि एक स्पाई एक्शन फिल्म है. इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में 'हरामी' और 'रूह' भी है.

बहरहाल, अगर 'आवारापन 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 213.01 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 150.59 करोड़ रहा था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.