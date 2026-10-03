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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने खरीदी नई चमचमाती मर्सिडीज कार, करोड़ों में है कीमत

'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने खरीदी नई चमचमाती मर्सिडीज कार, करोड़ों में है कीमत

Emraan Hashmi Bought New Car: इमरान हाशमी का कार कलेक्शन बढ़ गया है. 'आवारापन 2' के बाद एक्टर ने नई चमचमाती लग्जरी कार खरीदी है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये की है. चलिए बताते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को आखिरी बार फिल्म 'आवारापन 2' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने शानदार काम किया था और इसके लिए उनकी तारीफ भी काफी हुई थी. फिल्म भी हिट हुई थी. इसे देखने के बाद लोगों ने कहा भी था कि इससे इमरान हाशमी फ्लेवर वापस आ चुका है. ऐसे में अब एक्टर के कार कलेक्शन में इजाफा हुआ है.

दरअसल, 'आवारापन 2' की हिट के बाद इमरान हाशमी ने नई लग्जरी कार खरीदी है. Clinton Pereira की इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, अभिनेता ने मर्सिडीज की नई चमचमाती लग्जरी कार खरीदी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

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इमरान हाशमी की नई कार

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, इमरान हाशमी ने व्हाइट कलर की नई मर्सिडीज चमचमाची कार खरीदी है. ये थार स्टाइल में है. एक्टर ने मर्सिडीज की AMG G 63 कार खरीदी है, जिसका आइकॉनिक डिजाइन फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं इसका कलर भी व्हाइट है. पोस्ट में लिखा गया है, 'इमरान हाशमी के गैरेज में नई कार की एंट्री हुई है.'

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड

कार वाला की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान हाशमी की मर्सिडीज कार का एक्स शोरूम प्राइज 3.74 करोड़ रुपये है. वहीं, इसका प्रो वर्जन 4.43 करोड़ का बताया जा रहा है. इमरान की कार की पोस्ट को हजारों में लाइक्स मिल चुके हैं. तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. आपको बता दें कि इसके दो साल पहले इमरान हाशमी ने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी, जिसकी कीमत 12.25 करोड़ बताई गई थी.

इमरान हाशमी का प्रोफेशनल फ्रंट

'आवारापन 2' के अलावा इमरान हाशमी के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गनमास्टर G9' और 'जी 2/ गुडचारी 2' में नजर आने वाली हैं, जो कि एक स्पाई एक्शन फिल्म है. इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में 'हरामी' और 'रूह' भी है.

बहरहाल, अगर 'आवारापन 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 213.01 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 150.59 करोड़ रहा था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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Emraan Hashmi
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