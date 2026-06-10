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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Closing Collection: 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Dhurandhar 2 Closing Collection: 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की. फिल्म ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किए. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Jun 2026 10:16 PM (IST)
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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' अब ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपना रन पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. फिल्म ने मेकर्स की झोली में खूब पैसा भरा. इस स्पाई थ्रिलर को अब फैंस घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर रहे हैं. 

आइए फिल्म ने क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हैं. 

'धुरंधर 2' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट् के मुताबिक, फाइनल अपडेट के हिसाब से फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1186.32 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया. फिल्म 12 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश करती रही. फिल्म के हिंदी वर्जन ने नेट 1110.12 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं बाकी का 76.2 करोड़ तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा से आया.

ये भी पढ़ें- 'धुरंधर 2' में बदला गया था 84 के दंगों पर डायलॉग, कैरेक्टर के नाम में भी हुआ चेंज, अनकट वर्जन से हुआ खुलासा

फिल्म 225 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 961.32 (427 परसेंट) करोड़ का प्रॉफिट कमाया. फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने ग्रॉस 1399.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म सुपरडुपर हिट है. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना थे, जिन्हें काफी पसंद किया गया था.

'धुंरधर 2' ने बनाए ये मेजर रिकॉर्ड

  • फिल्म रणवीर सिंह और आदित्य धर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.
  • इंडिया में हाईएस्ट गॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम
  • हिंदी सिनेमा में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
  • सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म वर्ल्डवाइड
  • सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन ग्रॉसर ग्लोबली

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फिल्म का वीक वाइज कलेक्शन
बता दें कि पहले हफ्ते में फिल्म ने 690 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 271 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 120 करोड़, चौथे हफ्ते में 58 करोड़, पांचवें हफ्ते में 20.63 करोड़, छठे हफ्ते में 12.5 करोड़, सातवें हफ्ते में 5.54 करोड़, आठवें हफ्ते में 3.89 करोड़, नौवें हफ्ते में 2.19 करोड़, दसवें हफ्ते में 1.45 करोड़, 11वें हफ्ते में 82 लाख और 12वें हफ्ते में 15 लाख कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Worldwide Box Office Dhurandhar 2
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