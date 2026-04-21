हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Vs Bhoot Bangla: मंगलवार को 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' का सिर्फ इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar 2 Vs Bhoot Bangla: मंगलवार को 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' का सिर्फ इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar 2 Vs Bhoot Bangla: 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' थिएटर में लगी हैं. आइए जानते हैं मंगलवार को अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की फिल्म में से किसने बाजी मारी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Apr 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की फिल्में 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' थिएटर में धमाल मचा रही हैं. 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 34 दिन हो गए हैं और अब फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिल रही हैं. वहीं 'भूत बंगला' तो धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं मंगलवार को किस फिल्म ने बाजी मारी है.

'भूत बंगला' का मंगलवार का कलेक्शन 

सैकनिल्क के मुताबिक, 'भूत बंगला' के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 5.22 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 9,054 शोज मिले और 17 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

भूत बंगला का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पेड प्रिव्यू में 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ का कलेक्शन किया है. तीसरे दिन फिल्म ने 23 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 6.75 करोड़ कमाए.

'धुरंधर 2' का कलेक्शन

वहीं 'धुरंधर 2' की कमाई में अब कमी देखने को मिल रही है. फिल्म ने पांचवें मंगलवार को 1.35  करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 20 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 2761 शोज मिले.

ये भी पढ़ें- सनी देओल की फिल्म 'लखन' का बदला टाइटल, अब 'परशुराम' के नाम से होगी रिलीज: रिपोर्ट्स

बता दें कि भूत बंगला में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में तबु, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे स्टार्स अहम रोल में थे. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है.

वहीं 'धुरंधर 2' की बात करें तो इसे आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स अहम रोल में दिखे. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट था. वहीं दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज हुई. दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं. धुरंधर ने 1300 करोड़ की कमाई की थी. वहीं धुरंधर अभी तक 1758 करोड़ कमा चुकी है.  

 

और पढ़ें
Published at : 21 Apr 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Box Office Bhoot Bangla Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Bhoot Bangla: मंगलवार को 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' का सिर्फ इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मंगलवार को 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' का सिर्फ इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
Bhoot Bangla BO Day 5 Live: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' का बड़ा धमाका, अब तक 70 करोड़ कमा चुकी है अक्षय कुमार की फिल्म
लाइव: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' का बड़ा धमाका, अब तक 70 करोड़ कमा चुकी है अक्षय कुमार की फिल्म
बॉलीवुड
'हॉन्टेड 3डी' की डरावनी झलक वायरल, इस दिन रिलीज होगी विक्रम भट्ट की ये हॉरर फिल्म
'हॉन्टेड 3डी' की डरावनी झलक वायरल, इस दिन रिलीज होगी विक्रम भट्ट की ये हॉरर फिल्म
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म 'लखन' का बदला टाइटल, अब 'परशुराम' के नाम से होगी रिलीज: रिपोर्ट्स
सनी देओल की फिल्म 'लखन' का बदला टाइटल, अब 'परशुराम' के नाम से होगी रिलीज: रिपोर्ट्स
Advertisement

वीडियोज

Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को शरद पवार वोट करेंगे या नहीं? जारी किया अपना संदेश
बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को शरद पवार वोट करेंगे या नहीं? जारी किया अपना संदेश
आईपीएल 2026
MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच
MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
जनरल नॉलेज
क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?
क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget