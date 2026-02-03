रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और जोरदार कलेक्शन भी किया. बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी ये स्पाई थ्रिलर अब ओटीटी पर भी नंबर 1 बनी हुई है. इन सबके बीच फैंस ‘धुरंधर 2’ की रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वहीं मेकर्स भी इस अपकमिंग फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ करने वाले हैं. इस खबर को कंफर्म करते हुए, रणवीर सिंह ने मंगलवार सुबह फिल्म के एक नए पोस्टर के साथ डिटेल्स भी शेयर की हैं.

‘धुरंधर 2’ से रणवीर सिंह का न्यू लुक आउट

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसके प्रीक्वल ने पहले ही सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं. ऐसे में ‘धुरंधर 2’ या ‘धुरंधर द रिवेंज’ से काफी उम्मीदें हैं. वहीं मेकर्स द्वारा इस अपकमिंग फिल्म से शेयर किए गए नए पोस्टर में रणवीर सिंह ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहने बारिश में भीगे हुए नज़र आ रहे हैं. लाल रंग की थीम वाला पोस्टर इंटेंस लग रहा है, जिससे एक ज़बरदस्त माहौल बन रहा है. इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस फिल्म की रिलीज को लेकर अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

‘धुरंधर पार्ट 2’ टीज़र का क्या है रिलीज़ टाइम

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का टीज़र आज, 3 फरवरी 2026 को दोपहर 12:12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगा. टीज़र रिलीज़ टाइमिंग की घोषणा करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा, "अब बिगड़ने का वक्त आ गया है. धुरंधर: द रिवेंज टीज़र आज दोपहर 12:12 बजे रिलीज़ हो रहा है. 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ हो रही है.”

‘धुरंधर 2’ के नए पोस्टर पर इंटरनेट का रिएक्शन

फैंस ने कमेंट सेक्शन में धुरंधर टीज़र रिलीज़ टाइम को लेकर एक्साइटमेंट दिखाया. एक यूज़र ने लिखा, "डर आ गया है." एक और फैन ने लिखा, "चलो चलते हैं." कुछ लोगों ने रणवीर सिंह के कैरेक्टर, जसकीरत सिंह रंगी के लिए भी एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा है, "हमज़ा ने राज किया, अब जसकीरत के राज करने का समय है."

‘धुरंधर 2’ रिलीज़ डेट

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की दूसरी इंस्टॉलमेंट ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ होगी. इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, गौरव गेरा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.