धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी. एक्टर ने दो शादियां कीं और उनके 6 बच्चे हैं. हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना हैं. वहीं, प्रकाश कौर से हुईं उनकी बेटियां अजीता और विजेता लाइमलाइट से दूरी बनाकर रहती हैं.

इस आर्टिकल में हम विजेता की बेटी यानी धर्मेंद्र की नातिन प्रेरणा गिल के बारे में बात कर रहे हैं. धर्मेंद्र की दूसरी बेटी हैं विजेता, जिन्होंने बिजनेस और फैमिली पर ध्यान दिया. वहीं, एक्टर ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड रखा है.

विजेता इस कंपनी की हैं डायरेक्टर

विजेता की शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई और वो दिल्ली में रहते हैं. विजेता और विवेक के दो बच्चे हैं जिसमें से उनकी बेटी प्रेरणा गिल एक राइटर और एडिटर हैं. वहीं, उनके बेटे का नाम साहिल गिल है.विजेता राजमकल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर भी हैं.

धर्मेंद्र की नातिन प्रेरणा गिल बेशक लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन उन्होंने शानदार करियर की तलाश की. प्रेरणा एक फेमस राइटर और एडिटर हैं, जिनकी चार किताबें पब्लिश हो चुकी हैं. 2015 में उन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा था. यानी उन्हें इस फील्ड में 10 साल का अनुभव हो चुका है.

प्रेरणा ने अपनी क्रिएटिव सोच के बदौलत साहित्य जगत में खूब नाम कमाया है. सनी देओल और बॉबी देओल अक्सर उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं.बता दें प्रेरणा दिल्ली में रहती हैं और वो शादीशुदा हैं. प्रेरणा ने दिल्ली के वकील पुलकित देवड़ा संग 2017 में शादी की थी. प्रेरणा की नई कविता संग्रह 'मीनव्हाइल', जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी.

