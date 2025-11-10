धर्मेंद्र की पहली बीवी कौन हैं? क्या करती हैं? सुपरस्टार की पहली शादी से कितने बच्चे हैं?

बॉलीवुड के चार्मिंग सुपरस्टार और हीमैन का टैग हासिल कर चुके धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी. लेकिन एक्टर फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहे. ये तो सभी जानते हैं कि एक्टर ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचाई और दोनों शादी के बाद दो बेटियों के पेरेंट्स बने. लेकिन उनकी पहली पत्नी लाइमलाइट से हमेशा ही दूर रही है. ऐसे में हम आज आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं. देखिए हमारी खास रिपोर्ट....

कौन हैं और क्या करती हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी?

धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. जिनसे एक्टर ने साल 1954 में अरेंज मैरिज की थी. उस वक्त धर्मेंद्र की हिंदी सिनेमा में कोई पहचान नहीं थी. जब एक्टर बॉलीवुड में आए थे तो वो ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि पिता भी बन चुके थे. वहीं प्रकाश कौर भी दिखने में बेहद खूबसूरत हैं. लेकिन उन्होंने कभी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा. वो हमेशा एक हाउसवाइफ रही और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी.





धर्मेंद्र के पहली शादी से कितने बच्चे हैं?

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर शादी के बाद चार बच्चों के पेरेंट्स बने. जिनमें दो बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और दो अजीता,विजेता हैं. सनी और बॉबी ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक्टर की बेटियां हमेशा लाइमलाइट से दूर रही. धर्मेंद्र की एक बेटी साइकोलॉजिस्ट और दूसरी बेटी डायरेक्टर हैं. अक्सर सनी देओल अपनी बहनों और मां प्रकाश कौर के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. दो खूब वायरल होती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट

बात करें धर्मेंद्र के वर्कफ्रंट की तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में देखा गया था. अब एक्टर जल्द ही सनी देओल और बॉबी देओल के साथ ‘अपने 2’ में नजर आएंगे. जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है.

View this post on Instagram A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

ये भी पढ़ें -

Miss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले