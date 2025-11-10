एक्सप्लोरर
Miss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
Manika Vishwakarma Viral Photos: मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा इन दिनों थाइलैंड में हैं. जहां वो मिस यूनिवर्स 2025 में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं.
थाइलैंड में इस वक्त 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चल रहा है. इसमें इंडिया से ताज की दावेदार 22 साल की मनिका विश्वकर्मा. मनिका मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनने के बाद अब मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने की दौड़ में हैं. इसका फिनाले 21 नवंबर को होने वाला है. इससे पहले एक्ट्रेस थाइलैंड में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही हैं. हाल ही में वो ट्रांसपेरेंट गाउन में कहर ढहाती नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
Published at : 10 Nov 2025 04:56 PM (IST)
