बता दें कि मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर को होने वाला है. हालांकि फिनाले से पहले ही ये विवादों में आ गया है. ये विवाद मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष नवात इत्साराग्रिसिल के बीच हुई तीखी बहस की वजह से हुआ है.