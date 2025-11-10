हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडMiss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले

Miss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले

Manika Vishwakarma Viral Photos: मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा इन दिनों थाइलैंड में हैं. जहां वो मिस यूनिवर्स 2025 में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Manika Vishwakarma Viral Photos: मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा इन दिनों थाइलैंड में हैं. जहां वो मिस यूनिवर्स 2025 में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं.

थाइलैंड में इस वक्त 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चल रहा है. इसमें इंडिया से ताज की दावेदार 22 साल की मनिका विश्वकर्मा. मनिका मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनने के बाद अब मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने की दौड़ में हैं. इसका फिनाले 21 नवंबर को होने वाला है. इससे पहले एक्ट्रेस थाइलैंड में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही हैं. हाल ही में वो ट्रांसपेरेंट गाउन में कहर ढहाती नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

1/7
मनिका थाइलैंड में अलग-अलग इवेंट्स में शामिल हो रही है. जिसमें उनका लुक हर किसी का दिल जीत रहा है. वो कभी अनारकली सूट तो कभी ट्रांसपेरेंट गाउन में हसीन पोज देती दिखी.
मनिका थाइलैंड में अलग-अलग इवेंट्स में शामिल हो रही है. जिसमें उनका लुक हर किसी का दिल जीत रहा है. वो कभी अनारकली सूट तो कभी ट्रांसपेरेंट गाउन में हसीन पोज देती दिखी.
2/7
मनिका ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें सी-थ्रू यानी ट्रांसपेरेंट गाउन पहने हुए नजर आई हैं, इसपर कढ़ाई का वर्क किया गया है.
मनिका ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें सी-थ्रू यानी ट्रांसपेरेंट गाउन पहने हुए नजर आई हैं, इसपर कढ़ाई का वर्क किया गया है.
3/7
दरअसल मनिका हाल ही में फुकेत के कोरा बीच रिजॉर्ट में मिस यूनिवर्स गाला डिनर में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने रैंप पर वॉक करते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया.
दरअसल मनिका हाल ही में फुकेत के कोरा बीच रिजॉर्ट में मिस यूनिवर्स गाला डिनर में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने रैंप पर वॉक करते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया.
4/7
मनिका के इस गाउन में गुलाबी, लाल, नीले, हरे, नारंगी और बैंगनी रंगों के क्रिस्टल और सीक्विन से डिजाइन किया गया है.
मनिका के इस गाउन में गुलाबी, लाल, नीले, हरे, नारंगी और बैंगनी रंगों के क्रिस्टल और सीक्विन से डिजाइन किया गया है.
5/7
मनिका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में बन और डायमंड ईयररिंग्स पहनकर कंपलीट किया. सोशल मीडिया पर मनिका के इस गॉर्जियस अवतार की जमकर तारीफ हो रही है.
मनिका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में बन और डायमंड ईयररिंग्स पहनकर कंपलीट किया. सोशल मीडिया पर मनिका के इस गॉर्जियस अवतार की जमकर तारीफ हो रही है.
6/7
वहीं इससे पहले मनिका आईस ब्लू कलर के ट्रांसपेरेंट गाउन में इतराती हुई नजर आई थी. इस आउटफिट उन्होंने अपना मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज लगाकर पोज दिए हैं.
वहीं इससे पहले मनिका आईस ब्लू कलर के ट्रांसपेरेंट गाउन में इतराती हुई नजर आई थी. इस आउटफिट उन्होंने अपना मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज लगाकर पोज दिए हैं.
7/7
बता दें कि मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर को होने वाला है. हालांकि फिनाले से पहले ही ये विवादों में आ गया है. ये विवाद मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष नवात इत्साराग्रिसिल के बीच हुई तीखी बहस की वजह से हुआ है.
बता दें कि मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर को होने वाला है. हालांकि फिनाले से पहले ही ये विवादों में आ गया है. ये विवाद मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष नवात इत्साराग्रिसिल के बीच हुई तीखी बहस की वजह से हुआ है.
Published at : 10 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Bollywood Manika Vishwakarma Miss Universe 2025

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: गुस्ताख इश्क के गानों ने छेड़े लोगों के दिल के तार | KFH
Gujarat News: चुनाव से पहले देश के 3 आतंकियों को गुजरात पुलिस ने किया बेनकाब, सामने आई तस्वीर
Faridabad Terrorist: फरीदाबाद में आतंकी साजिश पर पुलिस ने जो बताया हैरान कर देगा | Terrorism
Faridabad Terrorist:J&K पुलिस ने ABP न्यूज के कैमरे पर देश के आतंकियों का किया पर्दाफाश | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी डॉक्टरों ने ऐसे रची थी तबाही की दर्दनाक कहानी | Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
Embed widget