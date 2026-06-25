'कॉकटेल 2' के मेकर्स ने दिया ‘फ्री’ का ऑफर, अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का होगा नुकसान!

Cocktail 2 vs Welcome to the Jungle: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है. इसी बीच रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों को बड़ा ऑफर दिया है. जबकि 26 जून यानी कि शुक्रवार को अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो रही है. माना जा रहा है कि मेकर्स ने अक्षय की फिल्म को टक्कर देने के लिए 'फ्री' का ऑफर दिया है.

दरअसल, 'कॉकटेल 2' के मेकर्स अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को टक्कर देने के लिए नया ऑफर लेकर आए हैं. मेकर्स दर्शकों को अपनी फिल्म की ओर खींचने के लिए एक पर एक टिकट फ्री का ऑफर दिया है. बुक माय शो पर ये ऑफर चल रहा है. कोई भी दर्शक अगर इस फिल्म को देखना चाहता है तो उसे बुक माय शो पर टिकट बुक करने के लिए जाना होगा और वहां पर कोड 'Cocktail 2' डालना होगा, जिसके बाद ये ऑफर मिल जाएगा. हालांकि, ये ऑफर तेवल 26 जून तक के लिए है.

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92 रुपये में बेचे गए थे 'कॉकटेल 2' के टिकट

गौरतलब है कि एक पर एक फ्री से पहले मेकर्स की ओर से 'कॉकटेल 2' के टिकट्स 92 रुपये में भी बेचे गए. इस ऑफर का फिल्म का भरपूर फायदा भी मिला था. सिनेमाघर खचाखच भरे थे. ऐसे में अब इसके बाद एक पर एक टिकट फ्री का ऑफर दिया गया, जिसे 'वेलकम टू द जंगल' से कनेक्ट कर रहे हैं कि मेकर्स ने ऐसा फैसला अक्षय की फिल्म को टक्कर देने के लिए लिया है.

'कॉकटेल 2' के ऑफर से 'वेलकम टू द जंगल' को होगा नुकसान!

'कॉकटेल 2' के ऑफर से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को नुकसान हो सकता है. हालांकि, अक्षय की फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसे हर वर्ग के लोग देख सकते हैं. वहीं, 'कॉकटेल 2' को A सर्टिफिकेट मिला है, जिसे केवल 18 की उम्र से ज्यादा के लोग ही देख सकते हैं. ऐसे में यहां दर्शक बंट जाते हैं तो इस लिहाज से 'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफिस पर खास नुकसान ना होने की संभावना है. खैर अब तो अक्षय की फिल्म की रिलीज और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कितनी कमाई करता है.

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'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

गौरतलब है कि सैकनिल्क के अनुसार, 'कॉकटेल 2' ने महज 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 103.06 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 66.25 करोड़ हो चुका है.

इसके साथ ही 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर भी कहा जा रहा है कि फिल्म एडवांस बुकिंग में 22-23 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म एडवांस बुकिंग में अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने 10.30 बजे तक एडवांस बुकिंग में 2.07 करोड़ और ब्लॉक सीट के साथ ही 5.03 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. पेड प्रीव्यूज में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.