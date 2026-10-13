एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. अपने पति पीटर हाग से अलगाव और तलाक की कानूनी लड़ाई के बीच उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने पति से आपसी सहमति से अलग होने की कोशिशों का जिक्र करते हुए अपना दर्द बयां किया. सेलिना जेटली ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि एक साल पहले, 12 अक्टूबर को वह एक सूटकेस लेकर मुंबई पहुंची थीं. क्रेडिट कार्ड से बुक किए गए टिकट पर उन्होंने सफर किया था. सूटकेस में कुछ जरूरी फाइलें, उनकी दिवंगत मां की साड़ी और टूटे दिल का दर्द था. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला बताया.

वेडिंग एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस

सेलिना ने बताया कि सितंबर 2025 की शुरुआत में उन्हें लगा कि पति पीटर हाग ने 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई गिफ्ट भेजा है. लेकिन जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचीं, तो वहां उन्हें तलाक का नोटिस मिला.

सेलिना ने पोस्ट में बताया, 'हमारी पहली सुनवाई में जज ने हमें आपसी सहमति से अलग होने के लिए नवंबर तक का समय दिया था.' पति से की गई गुजारिश को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने पति से मिन्नतें कीं. मैंने कहा कि मैं अदालत में उनके दुर्व्यवहार और उससे मिले सदमे के बारे में नहीं बताऊंगी. बच्चों और अपने भाई के लिए हमें आपसी सहमति से अलग हो जाना चाहिए. मैं कानूनी लड़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी?'

उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे ये भी कहा गया कि अगर मेरे पास कानूनी फीस के पैसे कम पड़ जाएं, तो मैं क्लीनर का काम कर लूं. 15 साल की शादी और चार बच्चे... क्या ये वही इंसान था?'

सेलिना जेटली ने लिखा, 'अगले ही दिन मुझे एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें मेरी शादी से पहले की सारी संपत्तियों पर दावा किया गया था. मुझसे कहा गया कि अगर मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूं, तो तलाक के बाद ऑस्ट्रिया छोड़कर नहीं जा सकती. मुझे ऑस्ट्रिया के अपने बैंक खातों तक पहुंच नहीं थी और मुझे पता चला कि भारत में मेरी शादी से पहले की संपत्तियों को बेचने की कोशिशें की जा रही थीं. अपने भाई की स्थिति को लेकर भी मैं बहुत परेशान थी.'

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सेलिना जेटली ने लगाए आरोप

उन्होंने आगे आरोप लगाया, 'मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही थी. यहां तक कि बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर उन्हें डांटने की घटनाएं भी रिकॉर्ड की जाने लगीं, ताकि मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ और एक अयोग्य मां के तौर पर पेश किया जा सके. जब मुझे अपने ही घर में रहने की इजाजत नहीं थी, तो मैं अपने बच्चों को भारत में अनिश्चितता के बीच कैसे ला सकती थी? ऑस्ट्रिया में रहने वाले अपने पड़ोसियों की मदद से मैं रात 1 बजे वहां से निकल गई. मैंने एक हफ्ता होटल में बिताया और जूम व फोन कॉल के जरिए अपने बच्चों से बात करती रही.'

बच्चों से अलग रह रही सेलिना

सेलिना ने बताया, 'जिस दिन मैं अपनी शादी से पहले की संपत्तियां वापस पाने के लिए अदालत गई, उसी दिन बच्चों से मेरा संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया. मेरे जुड़वां बच्चों में से एक ने मुझे मैसेज किया कि उनके पिता चिल्लाकर कह रहे थे कि मैं उन्हें छोड़कर चली गई हूं. एक साल बाद भी मेरी कस्टडी छीनने की कोशिशें जारी हैं. मेरे बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है, उन्हें मुझसे दूर किया जा रहा है.'

अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने लिखा, 'फिर भी मैं न्याय का इंतजार कर रही हूं. ये एक ऐसी मां की कहानी है, जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रही है...'

बता दें, सेलिना जेटली और पति पीटर हाग के बीच तलाक की कानूनी लड़ाई चल रही है. पीटर ने पिछले साल ऑस्ट्रिया की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. सेलिना ने बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद साल 2010 में पीटर हाग से शादी की थी. साल 2012 में दोनों जुड़वां बेटों के माता-पिता बने और 2017 में उनके घर फिर जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ.