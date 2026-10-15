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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान पर भड़के प्रोड्यूसर अशोक पंडित, कहा- अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं

इमरान खान पर भड़के प्रोड्यूसर अशोक पंडित, कहा- अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं

इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का आदेश दिया है. पुलिस के इस आदेश का प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी समर्थन किया और उन्होंने इमरान पर भड़कते हुए कहा कि वो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Oct 2026 08:11 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, हालांकि अब उनके इस कदम ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारतीय नागरिक न होने के कारण उन्हें मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है. इसका सपोर्ट प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी किया और उन्होंने इमरान पर अशांति फैलाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया.

इमरान को देश छोड़ने के आदेश पर अशोक ने जताई हुशी

इमरान खान को मिले भारत छोड़ने के आदेश पर अशोक पंडित ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'मैं सच में काफी खुश हूं, क्योंकि आपके पास विरोध करने का हक नहीं है और आप भारत के नागरिक भी नहीं है, इसके बावजूद आप देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश में है.'

अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं 

अशोक पंडित ने इमरान पर भड़कते हुए आगे कहा, 'पढ़ाई करें, खुद को शिक्षित करें और अपने घर के बड़ों से पूछे कि क्या आपको इस देश के खिलाफ जंग छेड़ने और सड़क पर उतरने की अनुमति है? आप भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.'

पहले हिरासत में लिए गए थे इमरान

कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) में कथित अनियमितताओं के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है. 10 अक्टूबर को मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में प्रोटस्ट में इमरान ने भी हिस्सा लिया था. तभी मुंबई पुलिस ने एक्टर को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बैठा दिया था.

बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे इमरान

बता दें कि इमरान खान के पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो अमेरिकी नागरिक हैं. वो भारत में फिलहाल बतौर ओसीआई (OCI) कार्डधारक रह रहे हैं. ऐसे में जब उन्होंने भारत में चल रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो उन पर कथित तौर पर 'फॉरेनर्स एक्ट' का उल्लंघन का आरोप लगा. इसके बाद उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की तरफ से भारत छोड़ने का नोटिस मिला है. हालांकि एक्टर इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 08:02 PM (IST)
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Ashoke Pandit
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