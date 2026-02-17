हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BAFTA 2026 में दिखेगा आलिया भट्ट का जलवा, इंटरनेशनल सितारों संग करेंगी मंच शेयर

BAFTA 2026 में दिखेगा आलिया भट्ट का जलवा, इंटरनेशनल सितारों संग करेंगी मंच शेयर

एक्ट्रेस आलिया भट्ट को बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में प्रेजेंटर के रूप में चुना गया है. 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में होने वाले इस इवेंट में वह कई अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मंच शेयर करेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के लिए एक गर्व का पल सामने आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को इस साल होने वाले 'ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स' यानी बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में प्रेजेंटर के रूप में चुना गया है. यह खबर सामने आते ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. ब्रिटिश अकादमी ने मंगलवार को उन सितारों की लिस्ट जारी की है, जो इस बार विजेताओं को सम्मानित करेंगे.

हॉलीवुड एक्टर एलन कमिंग इस शाम को होस्ट करने वाले हैं. वहीं आलिया भट्ट के साथ किलियन मर्फी, केट हडसन और ग्लेन क्लोज जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकार मंच शेयर करने वाले है. इस बार प्रेजेंटर की लिस्ट बहुत शानदार है. अलग-अलग देशों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े कलाकार इसमें शामिल हैं.

कब और कहां होने वाला है इवेंट?

अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट कलाकारों में लियोनार्डो विल्हेम डिकैप्रियो, टिमोथी चालमेट, एम्मा स्टोन, बेनिसियो डेल टोरो और पॉल थॉमस एंडरसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शाम कितनी ग्रैंड और शानदार होने वाली है. इस इवेंट का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के साउथबैंक सेंटर स्थित रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाएगा. ये कार्यक्रम शाम 7 बजे (BST) से शुरू होगा और दुनियाभर के दर्शक इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे. 

आलिया भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 

आलिया भट्ट से पहले भी भारतीय कलाकार इस मंच पर नजर आ चुके हैं. प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण पिछले सालों में बाफ्टा में प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुकी हैं. अब आलिया का नाम जुड़ना भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहचान को दिखाता है. वर्कफ्रंट की बात करें, तो आलिया जल्द ही यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा में नजर आने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ शरवरी और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. इसके अलावा वह निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में काम कर रही हैं, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल अहम भूमिका निभाने वाले है. 

Published at : 17 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt BAFTA 2026
